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Steve Jobs'un iş başvuru formu açık arttırmaya çıkacak

Hürriyet Haber
25.02.2018 - 10:16 | Son Güncelleme:

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un el yazısıyla doldurduğu iş başvuru formu ortaya çıktı. Mükemmeliyetçi tavrıyla tanınan Jobs'un formunda birçok yazım yanlışı olması dikkat çekti. Başvuru formu açık arttırma yöntemiyle satılacak.

Steve Jobs, dünyanın en değerli şirketi haline gelen Apple’ı kurmadan önce herkes gibi iş arayan normal bir vatandaştı. Reed Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra Portland kampüsünde bir yıl boyunca kaligrafi, dans ve Shakespeare üzerine çalışmalar yaptı.

Ünlü girişimcinin açık arttırmaya sunulan iş başvuru formu 1973'te Steve Jobs tarafından dolduruldu. İstenilen konum bilgisi boş bırakılmış olan form şu an RR Auction platformunda 50,000 dolardan açık arttırmaya sunulacak.

 Steve Jobsun iş başvuru formu açık arttırmaya çıkacak

Bu tek sayfalık iş başvurusu, Steve Jobs’tan bekleyeceğiniz kadar düzenli ve kusursuz değil. Jobs, "reed college" ve "english, lit" gibi kelimelere büyük harfle başlamayı unutmuş. "Ehliyetiniz var mı?" sorusuna evet yazan Jobs, "Motorlu aracınız var mı?" sorusuna "Mümkün, ama olası değil" cevabını vermiş.

"Özel yetenekleriniz" kısmına ise "elektronik teknolojiler veya tasarım mühendisliği" yazan Jobs, ayrıca Helwett-Packard ismini de "Hewitt-Packard" şeklinde yanlış yazmış.

RR Auction'ın sahibi Bobby Livingson, bu formun onun anısını canlandırdığını söyledi. Açık arttırma Mart'ın 8 ile 15'i arasında gerçekleşecek.

Etiketler: Steve Jobs , apple , Steve Jobs apple
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