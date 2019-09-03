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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
03.09.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Sterlin'de düşüş devam ediyor

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Sterlin'de düşüş devam ediyor

Birleşik Krallık'taki belirsizlikler Sterlin'e olumsuz yansıdı. Ekim 2016 yılından bu yana Sterlin dolar karşısında en düşük seviyelerine geriledi.

Birleşik Krallık'ta devam eden Brexit süreci belirsizliğinin ardından sterlin dolar karşısında günün en düşük düzeyi olmak üzere 1.19718 dolara gerileyerek en son Ekim 2016'da görülen düzeylerini gördü.

Birleşik Krallık'ta gelecek iki gün boyunca milletvekilleri Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasını engellemek için oylama yapacak. Anlaşmasız Brexit yerine milletvekilleri Başbakan Boris Johnson'ın AB'den Brexit'i 31 Ocak 2020'e ertelemesini talep etmesini isterken, Johnson 31 Ekime kadar Brexit'in gerçekleşeceğini söylemiş ve hükümet kaynakları 14 Ekim'de milletvekillerinin Avam Kamarası kontrolünü almaları durumunda Johnson'ın erken seçim yapmayı planladığı belirtildi. Johnson, parlamentodaki milletvekillerinin üçte ikisinin desteğini aldığı sürece erken seçim düzenleyebilir.

Gelişmelerin ardından sterlin erken işlemlerde dolar karşısında yüzde 0.65 düşüşle 1.19888 dolara geriledi.

Sterlin saat 10:48 itibariyle 6.9306 lira seviyesinde işlem görüyor.

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