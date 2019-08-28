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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.08.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Sterlin güç kaybediyor

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Sterlin güç kaybediyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın milletvekillerine mektup yollayarak kraliçeden, İngiliz parlamentosunu 9 Eylül-14 Ekim'de tatil etmesini talep ettiğini duyurmasınınardından sterin ABD doları ve avro karşısından yüzde 0,70’in üzerinde değer kaybetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Kraliçe 2. Elizabeth'ten parlamentoyu Brexit öncesinde bir ay tatil etmesini istemesinin ardından, İngiliz sterlininde sert değer kayıpları yaşanıyor. 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın milletvekillerine mektup yollayarak, kraliçeden 3 Eylül'de yaz tatili sona erecek İngiliz parlamentosunu, 9 Eylül-14 Ekim'de tatil etmesini talep ettiğini duyurmasının ardından İngiliz sterini ABD doları ve avro karşısından yüzde 0,70’in üzerinde değer kaybetti. 

Yerel saatle 13.19 itibarıyla İngiliz sterlini 1,10 avro ve 1,22 dolar seviyesine geriledi. İngiltere FTSE-100 endeksi ise 0,34 artarak 7,113.47 seviyelerinde işlem görüyor. 

İngiltere borsasındaki yükseliş, gelirleri döviz cinsiden olan şirketlerin bilançolarının sterlindeki düşüşten olumlu yönde etkilenmelerinden kaynaklanıyor. 

Kraliçe 2. Elizabeth'in, Johnson'ın talebini kabul etmesi halinde, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını engellemek için yasa çıkarmaya hazırlanan muhalefet partilerinin bu girişimleri için yeterli zamanın kalmayabileceği ifade ediliyor. 

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın, İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor. 

MUHALEFET PARTİLERİ ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İngiltere muhalefet partileri, Johnson'ın ülkeyi AB'den anlaşmasız ayırmasının önüne geçmek için parlamentoda bir yasa çıkarmak için kendi aralarında müzakerelere devam ediyor.  Muhalefet partilerinin, Johnson'ı güven oylamasıyla devirmek ve belirlenecek bir ismin liderliğinde Brexit'i erteleyip, ülkeyi erken seçime götürecek "geçici hükümet kurma" senaryosu da tartışılıyor. Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti. 

İNGİLİZ PARLAMENTOSU, 29 MART'TA GERÇEKLEŞMESİ GEREKEN ANLAŞMASIZ

Brexit'i yasa çıkararak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti. İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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