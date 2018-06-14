Startup’lara Londra bağlantısı
ANA destekçisi oldukları Workup Girişimcilik Programı’nda yer alan girişimlere küresel piyasalara açılabilme vizyonu kazandırmak için yurtdışı birçok etkinlikte yer almalarını sağladıklarını söyleyen Sayar, “Bunlardan biri de İş Bankası olarak ana destekçisi olduğumuz Webrazzi Connect: London etkinliğiydi.
31 Mayıs’ta Londra’da gerçekleştirilen bu etkinlikte Workuplı 8 girişim Adverport, Animega, Clotie, Bakkaldan, Glamy, Leafinbox, Smopin ve Tarlamvar’ı İngiltere’de ekosistemin paydaşı olan girişimciler, yatırımcılar, mentörler ve diğer üyeleriyle bir araya getirdik. Ortaya çok güzel bağlantılar, fikirler ve ürünler çıkartılabilmesine vesile olduk” dedi.
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