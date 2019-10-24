Startup’lar havacılık için yarıştı

İzmir’de düzenlenen etkinlikte, ulaştırma ve seyahat sektöründe inovatif çözümler üzerine çalışan girişimler, sundukları çözümleri tanıttı. Etkinlikle birlikte duyurulan girişim hızlandırma programı, bu yıl aralık ayında seçilecek Türkiye’den iki ve Fransa’dan iki girişimle başlayacak. Aralık 2019’da başvurular başlayacak ve Mart 2020’de seçilen girişimler açıklanacak. Bu girişimler 6 ay ADP Innovation Hub ve TAV İnovasyon Merkezi’nde çalışma imkanı bulacak. Ayrıca TAV ve ADP tarafından işletilen havalimanlarında geliştirdikleri ürünleri deneyebilecek. TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkanı ve Groupe ADP İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Edward Arkwright, yapılan etkinliğin havalimanları ve girişimciler için kazan-kazan ilişkisi olduğuna dikkat çekerek, “Havalimanları ihtiyaçlarını ortaya koyarak girişimlerle birlikte dönüşümü ve inovasyonu gerçekleştiriyorlar. Programa katılan girişimciler mentörlerden oluşan bir ağa erişim sağlayacak, pazara girişte zaman kazanacak ve uluslararası alana daha hızlı açılacaklar” dedi.

YARATICI FİKİRLER

TAV’ın her zaman finansal başarıyla sosyal faydayı birlikte yaratmayı amaçladığını belirten TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, şunları ifade etti: “Groupe ADP ile oluşturduğumuz bu programla, Türkiye’den yaratıcı girişimlerin uluslararası alana açılması için destek sunacağız. Aynı zamanda, geleceğin seyahat deneyimini oluşturacak çözümleri ortaya çıkararak havalimanlarımızda uygulama fırsatını yakalayacağız. TAV, havalimanları işletmeciliğinin her adımında hizmet sunan entegre bir iş modeline sahip. Bu iş modeli sayesinde yolcularımızın ihtiyaç ve beklentilerini her adımda takip edebiliyor ve inovatif çözümler üretebiliyoruz. TAV Teknoloji bilgisayar mühendislerimizin ürettiği 43 ürün ile yolcu deneyimini kolaylaştırıyoruz. Bütün bu birikimi, veriyi ve havalimanlarımızı, yaratıcı fikirlere sahip genç girişimlere açıyoruz” dedi.

34 GİRİŞİM KATILDI

Fransa ve Türkiye’de yapılan etkinliğe uluslararası jüri tarafından belirlenen toplam 34 girişim katıldı. Girişimler, Paris ve İzmir’de iki günde yaklaşık 42 bin yolcuyla buluşma imkanı yakaladı. İzmir’deki etkinliğe katılan bazı startup’lar şu şekilde:

KODECO: Temiz enerji ve akıllı teknolojilerle geleceğin ulaşım çözümlerini geliştirmek üzere çalışıyor. Sürücüsüz araçlar üzerindeki çalışmaları devam ediyor.

AYVOS: Görüntü tanıma yazılımları ve otomasyon sistemleri geliştiriyor.

BEAD: gerçek zamanlı verilerle enerji yönetimini, pazarlama stratejileri ve operasyonlarını optimize eden yapay zeka tabanlı bir sistem sunuyor.

Bewell: Yapay zeka, nesnelerin interneti, veri madenciliği, veri akışını izleme ve yönetme alanlarında uzmanlaşarak farklı sektörlerde iş süreçlerini optimize edecek çözümler üzerinde çalışıyor.

inMapper: Havalimanları, alışveriş merkezleri ve ofisler için interaktif bir iç mekan harita platformu sunuyor.

SADELABS: Kablosuz teknolojileri kullanarak müşterilerini nesnelerin interneti uygulamalarıyla işlerini geliştirme konusunda güçlendiren bir şirket.

Skysens: Endüstri odaklı kablosuz nesnelerin interneti çözümleri üzerinde uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi.

Redhorizon: AvioVR sanal gerçeklikle desteklenen bir uçuş fobisi tedavisi programı sunuyor.

Bagaj: Cep telefonu üzerinden kullanılabilen dolap hizmeti sunuyor.