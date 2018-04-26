Vedat Çavuşoğlu'ndan girişimcilere 5 öneri
GİRİŞİMCİLİK ekosistemindeki hem girişimci hem de yatırımcı olan isimlerden biri Vedat Çavuşoğlu. Biletall kurucularından Çavuşoğlu, şu anda İstanbul Startup Angels ile yatırım yapmaya başladı. Çavuşoğlu’nun girişimcilere önerileri şu şekilde:
1- Motivasyonunuz dünyayı değiştirmek olsun: Motivasyon kaynağınız para değil, dünyayı değiştirecek işler yapmak olsun. Girişimcinin motivasyonu para değil, yaratacağı değişim olacaktır.
2- Zihin yarışında olun: Teknolojik Girişimcilik aslında bir Zihin Yarışı; inovasyon zordur, çünkü insanların sahip olup da bilmedikleri problemlerini çözmelisiniz. Bu problemleri yaşayanlarla konuşup en optimum çözüm yolunu bulun.
3- Sürekli analiz edin: Özellikle teknoloji girişimcisiyseniz içinde bulunduğunuz sektörde, rakiplerinizde sürekli gelişmekte. Bu gelişmeleri sürekli analiz edip sonuçlarını işinize yansıtın.
4- Yatırımcı sunumu için birkaç ip ucu: Problemi ortaya koy, Ürününün bu probleme karşı sunduğu çözümü açıkla, Ürünü satacağın hedef kitle ve hedef pazarı belirt, Nasıl gelir elde edeceğini açıkla, Ne seviyede yatırım istediğini ve bu parayı ne yapacağını belirt. Sunumunda detaylar ve rakamlardan kaçın, etkileyici görseller ve kısa metinler kullan.
5- Duygusallığa kapılmayın: Yatırımcı sunumları veya mentor görüşmeleri sonrasında olumsuz geri dönüşler alsanız bile duygusal tepkiler vermeyin. Sadece projenize odaklanın. Her yatırımcı tavsiyesinin bir sonraki sunum için projenizi daha da geliştireceğini unutmayın.
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