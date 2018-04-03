StockMount'a 500 bin dolar yatırım
E-ticaret entegrasyon yazılımı geliştiren StockMount, 500 bin dolar yatırım aldı. Girişimin yatırımcıları ise Hande Enes ve Osman Kale oldu.
Hizmet olarak yazılım (SaaS) tabanlı bir e-ticaret entegrasyon yazılımı geliştiren StockMount, yatırım aldı. 500 bin dolarlık yatırımın tamamlandığı turdaki yatırımcı isimler ise özellikle son dönemlerde yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Hande Enes ve Osman Kale oldu.
Ankara ODTÜ Teknokent merkezli stockmount.com, Mart 2015'te hayata geçirildi. Tarkan Haser, Öcal Şeyhoğlu ve Tamer Alloh tarafından kurulan girişim ile e-ticaret satıcıları ürünlerini hangi şartlarla listeleyeceğini belirleyebiliyor. Fiyatlandırma, kargo şekli, kâr-zarar hesapları, ürün açıklamalarını özelleştirme gibi konularda kurallar oluşturabiliyor. Böylece kolayca satışa çıkarılan ürünler düzenli olarak tüm mağazalarda güncelleniyor. Bütün platformlarda gerçekleşen satışlar tek ekrandan takip edilebiliyor. Satıcılar isterse StockMount üzerinden fatura ve kargo etiketi hazırlayabiliyor, isterse tüm satışlarını ERP/Muhasebe programına aktarabiliyor.
YURTDIŞINA AÇILACAK
Kısa vadeli hedefleri arasında e-fatura konusundaki yeni çözümler ve Amazon entegrasyonu olduğunu söyleyen StockMount CEO'su Tarkan Haser, "Çoklu dil desteği ile ve birden fazla lokasyondaki sunucularda çalışmak üzere tasarlanan StockMount sürümü 2018 yılı içinde yurt dışı pazaryerleri için de hizmet vermeye başlayacak" dedi.
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