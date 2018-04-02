Sinemia yeni yatırımla Avustralya ve Kanada’ya açıldı
Kullanıcılarına üyelik modeliyle sinema bileti sunan Sinemia, Slack, Box ve Intercom gibi dünyaca ünlü girişimlerin yatırımcısı olan Silikon Vadisi Palo Alto merkezli risk sermayesi Social Capital’den yatırım aldı. Bu yatırımla girişim, Avusturalya ve Kanada’ya açıldı.
KULLANICILARINA üyelik modeliyle sinema bileti sunan Sinemia, yurtdışı açılımını aldığı aldığı yeni yatırımla hızlandırdı. Slack, Box ve Intercom gibi dünyaca ünlü girişimlerin yatırımcısı olan Silikon Vadisi Palo Alto merkezli risk sermayesi Social Capital’den yatırım alan Sinemia, bu yatırımla Avusturalya ve Kanada’ya açıldı. Girişim böylece böylece ABD, İngiltere ve Türkiye ile birlikte toplam 16 milyar dolar pazar büyüklüğü olan 5 ülkede hizmet vermeye başladı. Yapılan yatırımın miktarı ve girişimin değerlemesi hakkında bilgi paylaşılmadı.
Sinemia'dan paylaşılan bilgilere göre şirketin aldığı yeni yatırım, öncelikle ABD olmak üzere mevcut pazarlardaki hızlı büyüme ve global açılım hızlanması için kullanacak. Buna ek olarak şirket, yurtdışına açılım kapsamında çok yakında aralarında Hong Kong ve Singapur’un da olduğu Asya ve Uzak Doğu pazarlarındaki yerini alacak.
ÇOK ULUSLU BİR ŞİRKET OLDUK
Tüm dünyada sinema pazarını büyütmek ve sinemaseverlere daha hızlı, daha kolay, daha uygun fiyatlı, daha eğlenceli sinema deneyimini yaşatmak amacıyla yola çıktıklarını belirten Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz, "Bu doğrultuda hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. 3 yıldan kısa bir sürede global sinema endüstrisinin kalbi olan pazarlarda hizmet veren, çok uluslu bir firma haline geldik. Social Capital gibi dünyaca ünlü girişimlere yatırım yapmış, güçlü bir risk sermayesinden yatırım almış olmak gurur verici. Ekip olarak küresel çapta en iyi sinema deneyimini vermek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
2015 yılında kurulan Sinemia, Social Capital’den yatırımla dördüncü tur yatırımı tamamladı. Geçen ocak ayında mevcut ve yeni yatırımcılar ile el sıkışan girişim 2019 ortasına kadar ABD’de toplam 50 milyon dolarlık yatırım almayı hedeflediklerni açıklamıştı. Social Capital'in bu yatırımı da Sinemia'nın hedefleri çerçevesinde ilerlediğini gösteriyor.
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