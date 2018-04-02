Sinemia yeni yatırımla Avustralya ve Kanada’ya açıldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Startup
02.04.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Sinemia yeni yatırımla Avustralya ve Kanada’ya açıldı

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Sinemia yeni yatırımla Avustralya ve Kanada’ya açıldı

Kullanıcılarına üyelik modeliyle sinema bileti sunan Sinemia, Slack, Box ve Intercom gibi dünyaca ünlü girişimlerin yatırımcısı olan Silikon Vadisi Palo Alto merkezli risk sermayesi Social Capital’den yatırım aldı. Bu yatırımla girişim, Avusturalya ve Kanada’ya açıldı.

KULLANICILARINA üyelik modeliyle sinema bileti sunan Sinemia, yurtdışı açılımını aldığı aldığı yeni yatırımla hızlandırdı. Slack, Box ve Intercom gibi dünyaca ünlü girişimlerin yatırımcısı olan Silikon Vadisi Palo Alto merkezli risk sermayesi Social Capital’den yatırım alan Sinemia, bu yatırımla Avusturalya ve Kanada’ya açıldı. Girişim böylece böylece ABD, İngiltere ve Türkiye ile birlikte toplam 16 milyar dolar pazar büyüklüğü olan 5 ülkede hizmet vermeye başladı. Yapılan yatırımın miktarı ve girişimin değerlemesi hakkında bilgi paylaşılmadı. 

Sinemia'dan paylaşılan bilgilere göre şirketin aldığı yeni yatırım, öncelikle ABD olmak üzere mevcut pazarlardaki hızlı büyüme ve global açılım hızlanması için kullanacak. Buna ek olarak şirket, yurtdışına açılım kapsamında çok yakında aralarında Hong Kong ve Singapur’un da olduğu Asya ve Uzak Doğu pazarlarındaki yerini alacak.

Sinemia yeni yatırımla Avustralya ve Kanada’ya açıldı

ÇOK ULUSLU BİR ŞİRKET OLDUK

Tüm dünyada sinema pazarını büyütmek ve sinemaseverlere daha hızlı, daha kolay, daha uygun fiyatlı, daha eğlenceli sinema deneyimini yaşatmak amacıyla yola çıktıklarını belirten Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz, "Bu doğrultuda hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. 3 yıldan kısa bir sürede global sinema endüstrisinin kalbi olan pazarlarda hizmet veren, çok uluslu bir firma haline geldik. Social Capital gibi dünyaca ünlü girişimlere yatırım yapmış, güçlü bir risk sermayesinden yatırım almış olmak gurur verici. Ekip olarak küresel çapta en iyi sinema deneyimini vermek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

2015 yılında kurulan Sinemia, Social Capital’den yatırımla dördüncü tur yatırımı tamamladı. Geçen ocak ayında mevcut ve yeni yatırımcılar ile el sıkışan girişim 2019 ortasına kadar ABD’de toplam 50 milyon dolarlık yatırım almayı hedeflediklerni açıklamıştı. Social Capital'in bu yatırımı da Sinemia'nın hedefleri çerçevesinde ilerlediğini gösteriyor.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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