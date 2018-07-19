Obilet.com'a EarlyBird'ten yatırım
İnternet üzerinden otobüs bileti satan ve hızlı büyümesiyle dikkat çeken Obilet.com, yeni yatırım turunu tamamladı. Girişimin B serisi yatırımını EarlyBird Venture Capital gerçekleştirdi.
YAKLAŞIK 3 yıl önce Aslanoba Capital ve Earlybird Venture Capital’dan yatırım alan Obilet.com, B serisi yatırım turunu da tamamladı. Bu tura mevcut yatırımcıları arasında da bulunan EarlyBird Venture Capital katıldı. Yapılan bu yatırımla birlikte Obilet.com’un değerlemesi 100 milyon TL‘nin üzerine çıktı. 2016-2017 arasında yüzde 129 yıllık ciro büyümesi gerçekleştiren Obilet.com, 2017 yılında Deloitte tarafından son 4 yıl içinde yüzde 1041 büyüme ile en hızlı büyüyen seyahat-teknoloji şirketi de seçilmişti.
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