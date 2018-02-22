Aslıhan Kurul Türkmen’den girişimcilere önerileri

ENDEAVOR Türkiye portfolyosunda yer alan girişimlere destek hizmeti süreçlerini koordine eden ve Endeavor’un kâr amacı gütmeyen uluslararası Catalyst Yatırım Fonu'nun Türkiye temsilcisi olan Aslıhan Kurul Türkmen’in girişimcilere önerileri şu şekilde:

1) Ortaklar: Girişimciliğin bir maraton olduğunu düşünürsek, bazı zamanlarda ortaklardan bazıları değişik sebeplerden dolayı en yüksek performansı gösteremeyebilirler. Zor günler olduğunda -ki olacak-, moral bozukluğu yaşandığında, ortakların birbirlerine destek olması çok önemlidir. Tek başına olan girişimcilerden yalnız olmanın zorluğunu çok duyuyoruz.

2) Ürün: Çok önemli ve birçok işin temeli. Fakat ürün geliştirmek sürekli yeni özellikler eklemek değildir. Piyasaya çıktıktan sonra ürünün yol haritasını müşterilerden gelen geribildirime göre sürekli güncellemek çok önemlidir. Hızlı bir şekilde ürünü geliştirip kullanıcı önüne koymak ve duygusal bağ olmadan gerekirse öldürebilmek kritiktir. Tabii ki burada yazılım ekibi, ürün yöneticisi ve kullanıcıya dokunan kişilerin uyum içinde çalışabilmesi gerekir. Kısıtlı kaynakların ürün geliştirmeye mi yoksa pazarlamaya mı harcanacağı bir çok girişimde ilk günlerden itibaren bir tartışma konusudur.

3) Yatırımcılar: Girişimci-yatırımcı ilişkisinde tonu ve verimliliği belirleyenin çoğu zaman girişimcinin yatırımcıdan beklentilerini net olarak ortaya koyabilmesi olduğunu görüyoruz. Girişimcinin olgunluğu, yönetim kurulunu yönetme becerisi ve net bir strateji ortaya koyabilmesi yatırımcı ilişkisini de birebir etkileyen bir faktör olarak ortaya çıkıyor.

Ayrıca, yatırımın zamanlaması da çok kritik. Unutmayın, para aramaya paranız bitmeden uzun zaman önce başlamalısınız.

4) Müşteriler: Ne kadar zor olsa da müşterilere hayır diyebilmek çok önemli bir startup becerisidir. Fakat, özellikle ilk günlerde bir startup’ın en değerli kaynağı müşterilerinin geribildirimidir. Önemli olan, müşterilerden duyduklarınızı önceliklendirebilmek ve odağı kaybetmeden müşteri memnuniyetini sağlayabilmektir.

5) Ekip: Hızlı büyümenin getirdiği en büyük zorluk büyüyen ekibi yönetmek, ve girişimcilerin heyecanını ve vizyonunu ekibe yansıtabilmektir. Özellikle teknik taraftan gelen girişimcilerin büyüyen ekipleri yönetmek konusunda zorlandığına sık sık rastlıyoruz. Burada, güvendiğiniz mentorlardan destek almak, sizinle aynı süreçten geçen girişimcilerle fikir alışverişi yapmak çok önemlidir. Endeavor girişimcilerine sorduğumuzda sık sık en çok değer verdikleri etkileşimlerin diğer girişimcilerle olduğunu söylüyorlar.