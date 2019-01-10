Startup çılgınlığı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriStartup çılgınlığı
GeriEkonomi Startup çılgınlığı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AHMET CAN / LAS VEGAS
10.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Startup çılgınlığı

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Startup çılgınlığı

Las Vegas’ta düzenlenen teknoloji şovu CES tüm hızıyla sürüyor. Şehrin farklı noktalarına kurulan alanlarla süren fuarda, teknoloji devlerinin stantları kadar teknoloji startup’larının (girişim şirketlerinin) bölümü ilgi çekti. Hatta fuara damga vuran yenilikler startup’lardan çıktı.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES (Consumer Electronics Show) ABD’nin Las Vegas şehrinde tüm hızıyla sürüyor. İrili ufaklı 4 bin 500 şirketin katılımıyla gerçekleştirilen teknoloji şovu önceki itibariyle resmen başladı. Las Vegas’ın farklı alanlarında gerçekleştirilen fuarın yıldızı bu yıl teknoloji startup’ları oldu. Teknoloji devlerinin stantlarını kurduğu ana etkinlik alanı kadar startup’ların yer aldığı ‘Eureka Park’a bu yıl ilgi üst seviyedeydi. Dünyanın dört bir yanından katılan teknoloji startup’ları geliştirdikleri teknolojilerle CES’in ilk gününe damga vurdu. Bosch Türkiye’nin davetiyle katıldığımız CES’te, biz de bu teknolojileri yakından inceledik.

BEBEĞİNİZİN NEFESİNİ İZLİYOR

Görüntü tanıma teknolojilerinin kullanıldığı alanlardan biri bebekler oldu. Smartbeat, bebeklerin aldığı nefesi kontrol eden bir kamera geliştirdi. Bebek yatağının üzerine monte edilen model, bebeklerin karnının hareketlerini talip ediyor. Bu sayede bebeklerin dakikada kaç kez nefes aldığını hesaplayan Smartbeat, olumsuz bir durumda ebevynlerin müdahele etmesini sağlıyor.

APPLE’IN İLANI DİKKAT ÇEKTİ

TEKNOLOJİ devi Apple, CES’e katılmayan şirketler arasında. Ancak Apple’ın CES’in düzenlendiği alanın tam karşına verdiği ilan teknoloji şovuna damga vurdu. Las Vegas’ın ünlü sözü “Vegas’ta olan Vegas’ta kalır” sözüne gönderme yapan Apple, ilanında “iPhone’unuzda olan, iPhone’unuzda kalır” sözlerine yer verdi.

Startup çılgınlığı

KENDİ KREMİNİZİ YAPIN

Teknoloji sayesinde artık kozmetik ürünlerinizi kendiniz evde yapabileceksiniz. ‘BeautyMix’, adındaki cihaz, diş macunu, parfüm, krem, maske veya şampuan gibi kozmetik ürünleri yapabiliyor. Akıllı telefonlara indirilen uygulamayla çalışan model, yapmak istediğiniz kozmetik ürün için gerekli olan malzemeleri söylüyor. Hassas bir terazi ile bu ürünleri kaba koyarak cihazı çalıştırıyorsunuz. 4 dakikada kozmetik ürününüz hazır hale geliyor.

Startup çılgınlığı

UYUTAN YATAK

Yattığı gibi uyuyanlar her zaman kıskanılır. Rocking Bed’in geliştirdiği yeni nesil baza, kullanıcıların hızlı bir şekilde uykuya dalmasını sağlıyor. Sağa-sola hareket eden model, yaklaşık 20-30 dakika boyunca sallanıyor. Bu süre zarfında ise derin uykuya yardımcı olan titreşimler yatağa veriliyor. Tüm bunlarla kullanıcılar çok daha hızlı derin uykuya dalabiliyor.

SU HARCAMANIZI GÖSTERİYOR

Pani’nin geliştirdiği duş başlıklarına uygulanan akıllı sistemi su tasarrufu yapmak için önemli bir adım atılmasını sağlıyor. Duş başlıklarının borusuna takılan model, içindeki türbin sayesinde ne kadar su aktığını hesaplayabiliyor. Wi-Fi’ya bağlanan model, yaptığı hesaplamaları akıllı telefonunuza gönderiyor. Bu sayede kullanıcılar israfın önüne geçebiliyor.

Startup çılgınlığı

EV TİPİ ULTRASON

Bebek bekleyen ailelerin sık sık yolunu tuttuğu yerlerin başında hastaneler geliyor. Marvato geliştirdiği ev tipi ultrason ile CES’te dikkat çekti. Bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanan model, anne karnından aldığı görüntüleri direkt olarak mobil cihazlara aktarıyor.

Startup çılgınlığı

CANLIDAN FARKI YOK

Her geçen farklı robot modelleri aramıza katılmaya devam ediyor. Bu modellerden biri ‘Lovot’ oldu. Üzerinde kameraları, hareket sensörleri ve ses tanıma teknolojisine sahip olan model, insanlarla duygusal bağ kurmak üzere tasarlandı. Hatta gerçekçi olması açısından bir vücut sıcaklığına da sahip olan model kullanıcıların arkadaşı olmaya aday.

KEDİLER İÇİN AKILLI FARE

Evcil dostlarımız kediler de yeni nesil teknolojilerden yararlanmaya başladı. ‘Mousr’ adında geliştirilen oyuncak, otonom robot bir fare. Üzerinde sensörleri bulunan model, evdeki hiçbir engele takılmadan müsait alanda kedileri peşinden koşturuyor.

Startup çılgınlığı

ARAÇLARA AKILLI AKSESUVAR

Birçok araçta artık yol kamerası ve navigasyon cihazı bulunuyor. Bu iki cihazı tek bir aksesuarda birleştiren Raven, hem güvenli araç sürülmesini sağlıyor hem de yakıttan tasarruf ettiriyor.

Startup çılgınlığı

İLAÇLARINIZI HATIRLATIYOR

Doğru zamanda ilaçları almak tedavilerin en önemli konusu. ‘Pillo’ adındaki robot kullanıcıların kişisel sağlık asistanı olarak görev yapıyor. Haznesinin içine hangi gün hangi öğün alacağınız ilaçları koyuyorsunuz. Pillo, bu ilaçları size hatırlatarak servis ediyor.

Startup çılgınlığı

VESTEL 30 YILDAN BERİ KATILIYOR

1990 yılından beri CES’e katıldıklarını belirten Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Burası yeni teknolojilerin ilk tanıtıldığı yerlerden biri. Almanya’da düzenlenen IFA fuarı daha çok ticari amaçlarla gerçekleştiriliyor. Ancak CES, tamamen teknoloji odaklı. Biz de Vestel olarak geliştirdiğimiz teknolojileri dünya sahnesinde sergiliyoruz. Ayrıca burada yer alan diğer teknoloji şirketleriyle bir araya geliyoruz. Onların neler yaptığına bakıyoruz ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Burada gördüğüm kadarıyla önümüzdeki birkaç yıl içinde hayatımızın hızlı bir şekilde değişeceğiniz çok net görüyorum. Önemli olan bu değişimi yaşarken nasıl adapte olacağımız. Bunun sosyolojik ve felsefik boyutları var” dedi.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Günlük doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

Hazine'den 3 bankaya tahvil ihracı yetkisi

Google soruşturmasıyla ilgili önemli açıklama

Dolar fiyatları 5.50 seviyesinde işlem görüyor