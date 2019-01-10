Startup çılgınlığı

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES (Consumer Electronics Show) ABD’nin Las Vegas şehrinde tüm hızıyla sürüyor. İrili ufaklı 4 bin 500 şirketin katılımıyla gerçekleştirilen teknoloji şovu önceki itibariyle resmen başladı. Las Vegas’ın farklı alanlarında gerçekleştirilen fuarın yıldızı bu yıl teknoloji startup’ları oldu. Teknoloji devlerinin stantlarını kurduğu ana etkinlik alanı kadar startup’ların yer aldığı ‘Eureka Park’a bu yıl ilgi üst seviyedeydi. Dünyanın dört bir yanından katılan teknoloji startup’ları geliştirdikleri teknolojilerle CES’in ilk gününe damga vurdu. Bosch Türkiye’nin davetiyle katıldığımız CES’te, biz de bu teknolojileri yakından inceledik.

BEBEĞİNİZİN NEFESİNİ İZLİYOR



Görüntü tanıma teknolojilerinin kullanıldığı alanlardan biri bebekler oldu. Smartbeat, bebeklerin aldığı nefesi kontrol eden bir kamera geliştirdi. Bebek yatağının üzerine monte edilen model, bebeklerin karnının hareketlerini talip ediyor. Bu sayede bebeklerin dakikada kaç kez nefes aldığını hesaplayan Smartbeat, olumsuz bir durumda ebevynlerin müdahele etmesini sağlıyor.

APPLE’IN İLANI DİKKAT ÇEKTİ

TEKNOLOJİ devi Apple, CES’e katılmayan şirketler arasında. Ancak Apple’ın CES’in düzenlendiği alanın tam karşına verdiği ilan teknoloji şovuna damga vurdu. Las Vegas’ın ünlü sözü “Vegas’ta olan Vegas’ta kalır” sözüne gönderme yapan Apple, ilanında “iPhone’unuzda olan, iPhone’unuzda kalır” sözlerine yer verdi.





KENDİ KREMİNİZİ YAPIN

Teknoloji sayesinde artık kozmetik ürünlerinizi kendiniz evde yapabileceksiniz. ‘BeautyMix’, adındaki cihaz, diş macunu, parfüm, krem, maske veya şampuan gibi kozmetik ürünleri yapabiliyor. Akıllı telefonlara indirilen uygulamayla çalışan model, yapmak istediğiniz kozmetik ürün için gerekli olan malzemeleri söylüyor. Hassas bir terazi ile bu ürünleri kaba koyarak cihazı çalıştırıyorsunuz. 4 dakikada kozmetik ürününüz hazır hale geliyor.





UYUTAN YATAK

Yattığı gibi uyuyanlar her zaman kıskanılır. Rocking Bed’in geliştirdiği yeni nesil baza, kullanıcıların hızlı bir şekilde uykuya dalmasını sağlıyor. Sağa-sola hareket eden model, yaklaşık 20-30 dakika boyunca sallanıyor. Bu süre zarfında ise derin uykuya yardımcı olan titreşimler yatağa veriliyor. Tüm bunlarla kullanıcılar çok daha hızlı derin uykuya dalabiliyor.

SU HARCAMANIZI GÖSTERİYOR

Pani’nin geliştirdiği duş başlıklarına uygulanan akıllı sistemi su tasarrufu yapmak için önemli bir adım atılmasını sağlıyor. Duş başlıklarının borusuna takılan model, içindeki türbin sayesinde ne kadar su aktığını hesaplayabiliyor. Wi-Fi’ya bağlanan model, yaptığı hesaplamaları akıllı telefonunuza gönderiyor. Bu sayede kullanıcılar israfın önüne geçebiliyor.





EV TİPİ ULTRASON

Bebek bekleyen ailelerin sık sık yolunu tuttuğu yerlerin başında hastaneler geliyor. Marvato geliştirdiği ev tipi ultrason ile CES’te dikkat çekti. Bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanan model, anne karnından aldığı görüntüleri direkt olarak mobil cihazlara aktarıyor.





CANLIDAN FARKI YOK

Her geçen farklı robot modelleri aramıza katılmaya devam ediyor. Bu modellerden biri ‘Lovot’ oldu. Üzerinde kameraları, hareket sensörleri ve ses tanıma teknolojisine sahip olan model, insanlarla duygusal bağ kurmak üzere tasarlandı. Hatta gerçekçi olması açısından bir vücut sıcaklığına da sahip olan model kullanıcıların arkadaşı olmaya aday.

KEDİLER İÇİN AKILLI FARE

Evcil dostlarımız kediler de yeni nesil teknolojilerden yararlanmaya başladı. ‘Mousr’ adında geliştirilen oyuncak, otonom robot bir fare. Üzerinde sensörleri bulunan model, evdeki hiçbir engele takılmadan müsait alanda kedileri peşinden koşturuyor.





ARAÇLARA AKILLI AKSESUVAR

Birçok araçta artık yol kamerası ve navigasyon cihazı bulunuyor. Bu iki cihazı tek bir aksesuarda birleştiren Raven, hem güvenli araç sürülmesini sağlıyor hem de yakıttan tasarruf ettiriyor.





İLAÇLARINIZI HATIRLATIYOR

Doğru zamanda ilaçları almak tedavilerin en önemli konusu. ‘Pillo’ adındaki robot kullanıcıların kişisel sağlık asistanı olarak görev yapıyor. Haznesinin içine hangi gün hangi öğün alacağınız ilaçları koyuyorsunuz. Pillo, bu ilaçları size hatırlatarak servis ediyor.

VESTEL 30 YILDAN BERİ KATILIYOR

1990 yılından beri CES’e katıldıklarını belirten Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Burası yeni teknolojilerin ilk tanıtıldığı yerlerden biri. Almanya’da düzenlenen IFA fuarı daha çok ticari amaçlarla gerçekleştiriliyor. Ancak CES, tamamen teknoloji odaklı. Biz de Vestel olarak geliştirdiğimiz teknolojileri dünya sahnesinde sergiliyoruz. Ayrıca burada yer alan diğer teknoloji şirketleriyle bir araya geliyoruz. Onların neler yaptığına bakıyoruz ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Burada gördüğüm kadarıyla önümüzdeki birkaç yıl içinde hayatımızın hızlı bir şekilde değişeceğiniz çok net görüyorum. Önemli olan bu değişimi yaşarken nasıl adapte olacağımız. Bunun sosyolojik ve felsefik boyutları var” dedi.