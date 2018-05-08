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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.05.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

Start-upların yardımına ‘Süper Melekler’ koşacak

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Start-upların yardımına ‘Süper Melekler’ koşacak

ABD’de girişim ekosistemi ve stratejik planlama alanında uzmanlaşan STATinMED Finans ve Operasyon Müdürü Gökçen Aygenç, Türkiye’den dünyaya açılmayı hedefleyen girişimcilere yepyeni bir yatırımcı tipi olan Süper Melekler’e yönelmelerini önerdi.

Global pazara açılmayı amaçlayan start-uplara özel önerilerde bulunan STATinMED Finans ve Operasyon Müdürü Gökçen Aygenç, dünyadaki yeni girişimcilik trendini ‘süper melekler ’in belirleyeceğini söyledi. Aygenç, “Süper melekler 1 milyon dolar ve daha fazla yatırım yapıyor ve çok büyük hisse payı istemiyorlar. Türkiye’den çıkacak girişimciler gözünü Süper Melekler’e dikmeli” dedi.

Girişim ekosistemini değerlendiren Aygenç, Amerika’da yatırımcıların olgunlaşmış sirketlere yatırım yapabildiğini, Türkiye’de ise şirketlerin ya kurulmadan önce ya da kurulduktan hemen sonra yatırım aldığını dikkat çekti. Bu nedenle Avrupa ve Türkiye’deki birçok şirketin belirli bir aşamaya geldikten sonra Amerika pazarına girmeyi tercih ettiğini belirten Aygenç, “ABD’deki KOBİ ekosistemi başka ülkelere örnek olacak seviyede.

Diğer ülkelerde genellikle melek yatırımcı ve risk sermayesi yatırım şirketleri üzerinden yatırım alınırken, ABD’de başka bir yatırımcı tipi daha ortaya çıktı: “Super Angel”. Melek yatırımcılar 20-50 bin dolar arasında yatırım yapar genelde. Risk sermayesi yatırım şirketleri ise 1 milyon dolar ve daha fazla yatırım yapıyor. Mesela 250 bin dolarlık bir yatırım istediğinizde melekler bunu karşılayamaz, risk sermayesi yatırım şirketleri de pek ilgi göstermez.

Süper Melekler (Super Angel) tam da burada yardıma yetişiyor. Onlar genellikle melekler gibi bireyler... Süper melekler güvenilir arkadaşlardan veya yakın iş ortaklarından sermaye toplar ve daha sonra bu sermaye havuzundan yeni fikirlere yatırım yaparlar. Fakat risk sermayesi yatırım şirketleri gibi, başkalarının parasıyla yatırım yapıyorlar. Bu onların standart meleklerden daha büyük miktarlarda yatırım yapmasına izin veriyor. Tipik bir süper melek yatırımı yaklaşık 250-500 bin dolar civarında oluyor” şeklinde konuştu.

 Süper melek tarzı yatırımcıların yatırım yaptıkları işe tam zamanlı odaklandıklarını ve aynı zamanda yatırım yaparken çok büyük şirket hisseleri istemediklerine dikkat çeken Aygenç, “Bir süper melek yatırımcının genelde 10’dan fazla değişik şirkete yatırımı olur ve yatırım yaptığı şirkete mentörluk yapıp şirketin sektör içinde bağlantılarını geliştirmeye çalışır” diye konuştu.

 Amerika’daki sistem yaratıcılığı teşvik ediyor

ABD’de sağlık teknolojileri alanının çok gözde olduğunu vurgulayan Aygenç, Türkiye’de bu alandaki start-up sayısının 350 civarında olduğunu söyledi. Aygenç, Amerika’daki girişimcilik ekosisteminin yeni kurulmuş KOBİ’lerin sadece yüzde 20’sinin hayatta kalmasına imkan sağladığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Amerika’daki şirketinizi kurulusundan itibaren kısa surede büyütmeden basariyi elde edemezsiniz. Bu da standartların dışında düşünmeyi ve yaratıcı olmayı gerektiriyor. Hâlihazırda bilinen yöntemler ve kanalları kullanarak rekabet avantajı sağlanamayacağından süper melekler gibi alternatif yatırım yolları bulup pazarda fark yaratmak gerekiyor”

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