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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
11.05.2018 - 18:10, Son Güncelleme:

Starbucks'tan tuvalet kararı...

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Starbucks'tan tuvalet kararı...

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde tuvaleti kullanma konusunda çıkan tartışmada iki siyah erkeğin gözaltına alınmasının ardından büyük tepki çeken kahve zinciri Starbucks, şubelerindeki tuvaletlerinin ürün satın almayanlara da açılacağını duyurdu.

Starbucks geçen ay Philadelphia kentindeki şubesinde iki siyah erkeğin gözaltına alınması sonrası yükselen tepkilerin ardından şirketin 'açık tuvalet politikasına' geçtiğini açıkladı.

Starbucks'ın Yönetim Kurulu Başkanı Howard Schultz, Atlantik Konseyi'nde yaptığı açıklamada şirketin 'bir umumi tuvalete dönüşmesini istemediğini' söylese de 'çalışanlarının doğru kararları alacağını düşündüğünü' ifade etti.

TUVALET ŞİFRESİ VERECEĞİZ

Schulz "Umumi tuvalete dönüşmeyi istemiyoruz ancak her zaman doğru kararı alacağız ve insanlara tuvalet şifresini vereceğiz. Çünkü Starbucks'a gelen kimsenin yetersiz oldukları için kendilerine tuvalet izni verilmediğini düşünmesini istemiyoruz" dedi.

Schultz şu anda şirketinin mevcut tuvalet politkasının 'gevşek' olduğunu, sadece bir şey satın alanların tuvalete girmesine izin verildiğini ancak bu konudaki nihai kararın şube müdüründe olduğunu savundu.

Geçen ay gerçekleşen ve çevredekilerin kameralarıyla kaydettiği olayda iki siyah erkek, Rashon Nelson ve iş ortağı olan çocukluk arkadaşı, Starbucks'a gelerek bir başka arkadaşlarını beklemeye başlamış, bu sırada yanlarına gelen mağaza müdürü "ya sipariş verin ya da dışarı çıkın" uyarısında bulunmuştu. Siparişi arkadaşları gelince vereceklerini söylemeyen müşteriler dışarı çıkmayı reddedince mağaza yönetimi polis çağırmış, müşterilerini 'özel mülke izinsiz girme' suçlamasıyla gözaltına aldırmıştı.

 ​Olayın ardından ülke genelindeki Starbucks şubeleri önünde eylemler düzenlenmiş, Nelson ve arkadaşı ise ay başında şirketle belirsiz bir meblağ karşılığında uzlaşmış ayrıca ücretsiz üniversite eğitimi teklifi almıştı.

Ayrı olarak ikili Philadelphia kenti ile de sembolik olarak 1 dolarlık bir anlaşmaya imza atmış ve kent yönetiminden genç girişimciler için 200.000 doalrlık bir program başlatma sözü almıştı. (Sputnik)

 

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