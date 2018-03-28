Starbucks’ı geçtiler!

TÜRKİYE’de yaklaşık 13 bin akaryakıt istasyonu bulunuyor. Akaryakıt sektöründeki büyük rekabet, istasyonları da adeta bir perakende noktası haline getirdi. Şirketler akaryakıt istasyonlarında ortaya koydukları farklı konseptlerde yeme-içme ve hatta ödeme noktaları fark yaratmaya çalışıyor. Tüketicilerin beklentisi, sunulan hizmette istasyonların seyahat esnasındaki acil ihtiyaçlarını karşılaması değil, günlük tüketim malzemeleri ve dinlence gibi diğer çeşitli ihtiyaçlarını da karşılaması yönünde. Bu da şirketleri yeni stratejilere itiyor. Shell & Turcas CEO’su Felix Faber, istasyonlarında 2017’de 3.5 milyon sandviç ve kahve satıldığını belirterek, “2018’de 2 milyon adet deli2go sandviç ve 2.5 milyon bardak kahve satmayı planlıyoruz. Select marketlerimizde 11 ürün kategorisinde bin 500 farklı ürün bulunuyor. Taze salata ve meyve sularından, çiğ köfteye, simitten pideye birçok ürünü artık sunuyoruz” dedi. Faber, marketler sayesinde istasyon cirosunda yer ve sahaya bağlı olarak yüzde 25 ila 50 artış gördüklerini de ekliyor.

ELEKTRİKLİ İSTASYON

Faber, Shell’in de Select ismini verdiği marketlerin bugün 300 olan sayısını 2018’de 350’ye çıkarmayı hedeflediklerini anlatarak, diğer yandan elektrikli arabalar için de çalışmaları olduğunu söylüyor. Avrupa’da 8 ülkede yüksek hızlı şarj ağı için Ford, BMW, Volkswagen, Mercedes gibi bir dizi önemli markayla ortaklık anlaşması imzaladıklarını anlatan Faber, “Ayrıca Shell, 22 ülkede 50 bin şarj birimi bulunan New Motion adlı bir şirket satın aldı. İskandinavya gibi yerlerde bu dönüşüm çok daha hızlı. Müşteriler bir istasyonda durup, otomobilleri şarj olurken bir kahve veya sandviç alarak, 30 dakika beklemeye istekli. 10 yıl önce bir müşterinin 30 dakika beklemekten hoşlanmayacağını düşünürdük. Bu da bizim için bir ders oldu. Bu nedenle de istasyonlarda tüm paketi sunan bir perakende anlayışına doğru ilerliyoruz” diyor. Türkiye’de de elektrikli otomobillerin geleceğini söyleyen Faber, “Biz de elektrikli şarj üniteleri sunacağız. Ancak yasal düzenlemelerin net olması lazım, bir de tabii elektrik şebekesinin müsaitliği de önemli” yorumunu yapıyor.

Shell, 80 ülkede 43 bin lokasyonla dünyanın en büyük yakıt perakendecisi konumunda. Şirketin, dünya çapında Starbucks veya McDonalds’dan daha fazla şubesi var. Shell & Turcas CEO’su Felix Faber, şunları anlatıyor: “Global platformda her gün 30 milyon müşteriye hizmet veriyoruz. Marketlerimizde satılan ürün gruplarını tüketici beklentilerine göre sürekli olarak geliştiriyoruz.”

AR-GE’YE TOPLAM 1 MİLYAR DOLAR

SHELL’in davetlisi olarak Hamburg Teknoloji Merkezi’ni gezdik. Yakıt teknolojileri alanında Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı merkezde mühendisler, bilim insanları ve araştırmacılar, yeni ürünler geliştirmek ve mevcut ürünleri iyileştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Shell Hamburg Teknoloji Merkezde 15 farklı ülkeden 300 kişi çalışıyor. Ar-Ge çalışmalarına her yıl 1 milyar dolar yatırım yapan Shell, burada özel yakıtlar da geliştiriyor.