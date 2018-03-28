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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Merve ERDİL
28.03.2018 - 21:47, Son Güncelleme:

Starbucks’ı geçtiler!

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Starbucks’ı geçtiler!

Akaryakıt firmaları, müşteri taleplerine cevap vermek için yalnızca akaryakıt satmakla kalmıyor, istasyonda verilen hizmetlere her geçen gün bir yenisini ekliyor. Shell & Turcas CEO’su Felix Faber, geçtiğimiz yıl istasyonlarda 3.5 milyon sandviç ve kahve satıldığını söyleyerek, bugün 1500 farklı ürün sayısına ulaştıklarını vurguluyor. Bugün sadece Shell’in dünya çapında Starbucks veya Mc-Donalds’-tan daha fazla şubesi bulunuyor.

TÜRKİYE’de yaklaşık 13 bin akaryakıt istasyonu bulunuyor. Akaryakıt sektöründeki büyük rekabet, istasyonları da adeta bir perakende noktası haline getirdi. Şirketler akaryakıt istasyonlarında ortaya koydukları farklı konseptlerde yeme-içme ve hatta ödeme noktaları fark yaratmaya çalışıyor. Tüketicilerin beklentisi, sunulan hizmette istasyonların seyahat esnasındaki acil ihtiyaçlarını karşılaması değil, günlük tüketim malzemeleri ve dinlence gibi diğer çeşitli ihtiyaçlarını da karşılaması yönünde. Bu da şirketleri yeni stratejilere itiyor. Shell & Turcas CEO’su Felix Faber, istasyonlarında 2017’de 3.5 milyon sandviç ve kahve satıldığını belirterek, “2018’de 2 milyon adet deli2go sandviç ve 2.5 milyon bardak kahve satmayı planlıyoruz. Select marketlerimizde 11 ürün kategorisinde bin 500 farklı ürün bulunuyor. Taze salata ve meyve sularından, çiğ köfteye, simitten pideye birçok ürünü artık sunuyoruz” dedi. Faber, marketler sayesinde istasyon cirosunda yer ve sahaya bağlı olarak yüzde 25 ila 50 artış gördüklerini de ekliyor.

ELEKTRİKLİ İSTASYON

Faber, Shell’in de Select ismini verdiği marketlerin bugün 300 olan sayısını 2018’de 350’ye çıkarmayı hedeflediklerini anlatarak, diğer yandan elektrikli arabalar için de çalışmaları olduğunu söylüyor. Avrupa’da 8 ülkede yüksek hızlı şarj ağı için Ford, BMW, Volkswagen, Mercedes gibi bir dizi önemli markayla ortaklık anlaşması imzaladıklarını anlatan Faber, “Ayrıca Shell, 22 ülkede 50 bin şarj birimi bulunan New Motion adlı bir şirket satın aldı. İskandinavya gibi yerlerde bu dönüşüm çok daha hızlı. Müşteriler bir istasyonda durup, otomobilleri şarj olurken bir kahve veya sandviç alarak, 30 dakika beklemeye istekli. 10 yıl önce bir müşterinin 30 dakika beklemekten hoşlanmayacağını düşünürdük. Bu da bizim için bir ders oldu. Bu nedenle de istasyonlarda tüm paketi sunan bir perakende anlayışına doğru ilerliyoruz” diyor. Türkiye’de de elektrikli otomobillerin geleceğini söyleyen Faber, “Biz de elektrikli şarj üniteleri sunacağız. Ancak yasal düzenlemelerin net olması lazım, bir de tabii elektrik şebekesinin müsaitliği de önemli” yorumunu yapıyor.

 Shell, 80 ülkede 43 bin lokasyonla dünyanın en büyük yakıt perakendecisi konumunda. Şirketin, dünya çapında Starbucks veya McDonalds’dan daha fazla şubesi var. Shell & Turcas CEO’su Felix Faber, şunları anlatıyor: “Global platformda her gün 30 milyon müşteriye hizmet veriyoruz. Marketlerimizde satılan ürün gruplarını tüketici beklentilerine göre sürekli olarak geliştiriyoruz.”

AR-GE’YE TOPLAM 1 MİLYAR DOLAR

SHELL’in davetlisi olarak Hamburg Teknoloji Merkezi’ni gezdik. Yakıt teknolojileri alanında Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı merkezde mühendisler, bilim insanları ve araştırmacılar, yeni ürünler geliştirmek ve mevcut ürünleri iyileştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Shell Hamburg Teknoloji Merkezde 15 farklı ülkeden 300 kişi çalışıyor. Ar-Ge çalışmalarına her yıl 1 milyar dolar yatırım yapan Shell, burada özel yakıtlar da geliştiriyor.

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