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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
SEFER LEVENT
03.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Star Rafineri’ye Irak petrolü

Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
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Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
Star Rafineri’ye Irak petrolü

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov “Rafineride, şu ana kadar 1.5 milyon ton ham petrol işledik. Yıl sonuna kadar toplam 8 milyon ton ham petrol işlemeyi planlıyoruz. Gelecek aydan itibaren, Irak petrolü de almaya başlıyoruz. Basra’dan alacağız” diye konuştu.

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Star Rafineri’de şimdiye kadar 1.5 milyon ton ham petrol işlendiğini belirterek, “Yıl sonuna kadar toplam 8 milyon ton ham petrol işlemeyi planlıyoruz. Gelecek aydan itibaren, Irak petrolü de almaya başlıyoruz. Basra’dan alacağız” dedi. Gahramanov, Socar’ın davetlisi olarak katıldığımız, Bakü’de düzenlenen 26’ncı Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gahramanov, mazot (dizel) ve jet yakıtı üretimlerini Türkiye’deki birçok dağıtım şirketine atmaya başladıklarını ve gelecek ay da petrokok satışının olacağını açıkladı. Gahramanov, Azeri petrolünü aldıktan sonra rafineride Rus petrolünü de işlediklerini belirterek bunu rafineri test aşamasından geçerken tek tip bir petrol kullanmamak için yaptıklarını, amaçlarının sorun çıkarsa erken önlem almak olduğunu söyledi.

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlardan dolayı İran petrolünü kullanan rafinerilerde sorun yaşanabileceğine dikkat çeken Gahramanov, “Ekonomik olarak bizim için uygun olsa çok ağır bir petrol olan Venezüela petrolüyle bile rafineriyi çalıştırabiliriz. Teknik olarak hiçbir sorun yok. Burada önemli olan ekonomik anlamda alınan karar” dedi. Gahramanov, “İran’da akaryakıt sektörü sorunlu. Star Rafineri’den bu ülkeye ihracat olabilir mi?” sorusu üzerine ise “Biz, ABD yaptırımlarına karşı bir girişimde bulunmak istemiyoruz. Çin de artık İran ile ilişkileri bozdu. Bu biraz küresel de bir problem. Bizim İran ile ne Azerbaycan ne de Türkiye olarak hiçbir problemimiz yok ama ekonomi bakımından şu anda İran ile böyle bir ilişki imkansız gibi” dedi. Gahramanov, Star Rafineri’nin Türkiye pazarındaki ihtiyacı karşılayacağını bazı petrokimya ürünlerinde de ihracat yapacağını belirtti. Star Rafineri’nin 250 bin tonluk petrokimya ürününün Petkim’de kullanıldığını kaydeden Gahramanov, rafinerinin petrokimya ürünlerinde 750-790 bin ton bandında üretime kadar çıkabileceğini ve bunun 500 bin tonunu ihraç edeceğini anlattı.

DAĞITIM 3’ÜNCÜ ÖNCELİK

Türkiye’de akaryakıt dağıtım şirketi arayışı içerisinde oldukları hatırlatılan Gahramanov, yatırım planlarında ilk sırada petrokimya, ikinci sırada doğal gaz ve doğal gaz dağıtımı, üçüncü sırada ise akaryakıt dağıtımının olduğunu aktardı. Gahramanov, akaryakıt dağıtımı sektöründe iyi bir fırsat çıktığında konuyu değerlendireceklerini belirterek, “Bizim her şirketle ilgili bilgimiz var ama şu anda önceliklerimiz arasında değil. İlk sırada petrokimya sektörü geliyor. Bu alanda ikinci yatırımı yapmak için BP ile bir projemiz var, çalışıyoruz. Burada yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu olacak ve 1,2 milyon tonluk üretim planlıyoruz. Saflaştırılmış teraftalik asit (PTA) ve P-Ksilen (PX) üreteceğiz. Bu ürünlerin ithalatını azaltacağız. 2017’de Türkiye’nin petrokimya sektöründen kaynaklı cari açığı 11,5 milyar dolardı. Yeni petrokimya tesisi, Türkiye’nin petrokimya ithalatından kaynaklı 11,5 milyar dolarlık cari açığını yarı yarıya azaltacak” diye konuştu.

TAP SON AŞAMADA

GÜNEY Gaz Koridorunun 1850 kilometrelik parçası olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Avrupa ayağı Trans Adriyatik Boru Hattı’ndaki (TAP) son gelişmeleri de değerlendiren Gahramanov, Güney Gaz Koridoru’nun Azerbaycan’daki üretim noktasından Türkiye’de Eskişehir’e kadar olan kısmının tamamlandığını ve TAP’ın da son aşamada olduğunu dile getirdi. Geçen yıl haziran ayında devreye alınan TANAP’tan şimdiye kadar 2 milyar metreküp doğal gazın Türkiye’ye geldiğini ifade eden Gahramanov, bu miktarın yıl sonuna kadar 4 milyar metreküpe çıkacağı bilgisini paylaştı. Gahramanov, Azerbaycan gazının Avrupa’ya ticari olarak gönderilmesinin ise gelecek yılın ortasını bulacağını açıkladı. Bunun için TAP’ın tamamlanmasını beklediklerini kaydeden Gahramanov, “TAP’ta gelecek yıl inşaat bitecek ve boru hattı 6 ay test aşamasında çalışacak. Sonrasında ise ticari gaz akışı başlayacak. Böylece, toplam 16 milyar metreküplük kapasitenin 6 milyar metreküpü Türkiye’de kalacak, 10 milyar metreküpü de Türkiye-Yunanistan sınırından başlayarak İtalya’ya gidecek” şeklinde konuştu.

Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
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