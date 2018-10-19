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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
19.10.2018 - 14:59, Son Güncelleme:

'STAR Rafinerisi, başarılı bir enerji iş birliği örneğidir'

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'STAR Rafinerisi, başarılı bir enerji iş birliği örneğidir'

Azerbaycan Enerji Bakanı Yardımcısı Samir Veliyev: 'Bu proje, Azerbaycan ve Türkiye arasında başarılı bir enerji iş birliği örneğidir. STAR Rafinerisi, ekonomik sürdürülebilirlik sağlayan ve diğer ülkelerle iş birliğini genişleten bir projedir' açıklamasında bulundu.

Azerbaycan Enerji Bakanı Yardımcısı Samir Veliyev, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından İzmir'in Aliağa ilçesinde inşa edilen ve bugün açılışı gerçekleştirilecek STAR Rafinerisi'nin Azerbaycan ve Türkiye arasında başarılı bir enerji iş birliği örneği olduğunu belirterek, "STAR Rafinerisi, ekonomik sürdürülebilirlik sağlayan ve diğer ülkelerle iş birliğini genişleten bir projedir." dedi.

Veliyev, Bakü'de düzenlenen Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) 3. Avraysa Enerji Konferansı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip Star Rafinerisi'nin her iki ülkenin ekonomisine kazanç sağlayacağını kaydetti.

Veliyev, "Bu proje, Azerbaycan ve Türkiye arasında başarılı bir enerji iş birliği örneğidir. STAR Rafinerisi, ekonomik sürdürülebilirlik sağlayan ve diğer ülkelerle iş birliğini genişleten bir projedir." dedi.

"STAR RAFİNERİSİ, GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK"

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu da STAR Rafinerisi'nin Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin en önemli meyvelerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye; Bulgaristan, Yunanistan ve İtalya'dan dizel yakıt ithal ediyordu. Kaynak doğudan Avrupa'ya gidiyordu, oradan da bize dizel yakıt geliyordu. Bu kabul edilebilecek bir durum değildi. Bu rafineri, dizel ağırlık olacak. Dolayısıyla çok ciddi azalma söz konusu olacak. Çok daha katma değeri yüksek ürünler halinde dünya piyasalarına sunulacak. Bu, Türkiye-Azerbaycan birlikteliğinin verdiği bir güç. STAR Rafinerisi, gücümüze güç katacak." şeklinde konuştu.

IAEE'nin Azerbaycan Petrol Yüksek Okulu'nda düzenlediği 3. Avrasya Enerji Konferansı'na 10 ülkeden yaklaşık 100 akademisyen ve enerji uzmanı katılıyor.

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