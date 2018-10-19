Star Rafineri nerede?
Star Rafineri nerede sorusu, Türkiye'de temelleri 2008 yılında atılan ve 2 bin 860 dönümlük bir arazinin üzerine inşa edilen tesisin açılışının ardından merak konusu oldu. Star Rafineri nerede açıldı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki, 10 milyon ton yıllık petrol işleme kapasitesine sahip olan Star Rafineri nerede kuruldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Star Rafineri, reel sektör tarafından tek noktaya yapılan en büyük yatırım olarak dikkat çekiyor. 3 binden fazla mühendisin görev aldığı inşa sürecinde 19 bin 500 kişinin istihdam edildiği proje, İzmir'de gerçekleştirildi. Peki, Star Rafineri İzmir'de nerede inşa edildi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Star Rafineri, Azerbaycan Devletinin Petrol Şirketi SOCAR tarafından 2008 yılında İzmir'in Aliağa ilçesine inşa edilmeye başlandı. İstanbul ofisi Sarıyer'de bulunan rafineri, Aliağa Siteler Mahallesinde 2 bin 680 dönümlük alanda hizmet verecek.
TÜRKİYE'NİN PETROL İHTİYACININ YÜZDE 25'İNİ KARŞILAYACAK
Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının %25’ini tek başına karşılayacak olan STAR Rafineri, aynı zamanda Türkiye’nin ilk Stratejik Teşvik Belgesini alan şirket.
STAR Rafineri ülke ekonomisi ve sanayinin ihtiyaçları gözetilerek stratejik ürünlere odaklanıyor. Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri’de, yılda 4,8 milyon ton dizel ve 1,6 milyon ton naftanın yanı sıra ülkemizdeki cari açığın önemli bileşenlerinden olan jet yakıtı ve LPG gibi petrol ürünlerinin de üretimi gerçekleştirilecek. STAR Rafineri, Türkiye’nin en büyük enerji projelerinden biri olarak petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf sağlayacak.
Farklı ham petrol türlerini işleme teknolojisi ve 63 tank ile yaklaşık 1 milyon 640 bin metreküp depolama kapasitesiyle STAR Rafineri, Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak.
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