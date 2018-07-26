SSK ve Bağkur emeklisi doktora ek ödeme yok
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen torba teklifle, Emekli Sandığı emeklisi doktor ve diş hekimlerine, aylık bin 500 ile 2 bin lira arasında ek ödeme gelirken, SSK ve Bağkurlu doktorlar düzenlemenin dışında tutuldu. Gerekçe, kamuda çalışmayı özendirmek olarak açıklandı.
Teklifin komisyon görüşmelerinde de, ek ödemenin kapsamı tartışmalara neden oldu. Eczacıların da ek ödeme almasını isteyen CHP’li Özgür Özel, SSK ve Bağ-Kurlu emekli doktorlarla ilgili sıkıntı olduğunu söyledi. Özel, “SSK’da çalışmış bir hekimin Emekli Sandığı olanaklarına sahip olmaksızın yaptığı görev düşünüldüğünde de aslında bu konudaki ayrımcılığın hiçbir izahı yok” dedi. HDP’li Garo Paylan da, eczacılar ve veterinerlerin yanı sıra, SSK ve Bağkurlu doktorların da ek ödemeden faydalandırılması gerektiğini söyledi. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “Devlette hiç çalışmamış Bağ-Kur emeklisi olmuş, 800-900 lira emekli maaşıyla huzurevi giderlerini dahi karşılayamayacak düzeyde ölümünü bekleyen hekimler de var” dedi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman da, benzer talebi gündeme getirince, komisyon toplantısını yöneten Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Bilgiç “Kamuda çalışmayı nasıl özendireceğiz o zaman? Özendiremeyeceğiz” tepkisini gösterdi. Teklifin sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, düzenlemenin toplam maliyetinin 554 milyon TL olduğunu söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle