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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
26.07.2018 - 01:12, Son Güncelleme:

SSK ve Bağkur emeklisi doktora ek ödeme yok

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
SSK ve Bağkur emeklisi doktora ek ödeme yok

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen torba teklifle, Emekli Sandığı emeklisi doktor ve diş hekimlerine, aylık bin 500 ile 2 bin lira arasında ek ödeme gelirken, SSK ve Bağkurlu doktorlar düzenlemenin dışında tutuldu. Gerekçe, kamuda çalışmayı özendirmek olarak açıklandı.

Teklifin komisyon görüşmelerinde de, ek ödemenin kapsamı tartışmalara neden oldu. Eczacıların da ek ödeme almasını isteyen CHP’li Özgür Özel, SSK ve Bağ-Kurlu emekli doktorlarla ilgili sıkıntı olduğunu söyledi. Özel, “SSK’da çalışmış bir hekimin Emekli Sandığı olanaklarına sahip olmaksızın yaptığı görev düşünüldüğünde de aslında bu konudaki ayrımcılığın hiçbir izahı yok” dedi. HDP’li Garo Paylan da, eczacılar ve veterinerlerin yanı sıra, SSK ve Bağkurlu doktorların da ek ödemeden faydalandırılması gerektiğini söyledi. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “Devlette hiç çalışmamış Bağ-Kur emeklisi olmuş, 800-900 lira emekli maaşıyla huzurevi giderlerini dahi karşılayamayacak düzeyde ölümünü bekleyen hekimler de var” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman da, benzer talebi gündeme getirince, komisyon toplantısını yöneten Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Bilgiç “Kamuda çalışmayı nasıl özendireceğiz o zaman? Özendiremeyeceğiz” tepkisini gösterdi. Teklifin sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, düzenlemenin toplam maliyetinin 554 milyon TL olduğunu söyledi.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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