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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ELİF ERGU
24.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sporda yerli marka dönemi

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Sporda yerli marka dönemi

Dünyada birçok spor markası uluslararası organizasyonlarda kendi ülkelerinin milli takımları ile öne çıkıyor. Almanlar Adidas, Damimarkalılar Hummel gibi... Türkiye ise ilk kez 2019 Belarus Avrupa Olimpiyat Oyunları’na 110 sporcuyla katılacak ve tüm sporcuların formaları yerli marka Sportive olacak.

Tüm dünyada spor perakende pazarı hızla büyüyor. Spor giyim ürünleri, takım formaları, basketbol ve futbol ayakkabıları, koşu, bisiklet, sörf, dağcılık ürünlerinin satışlarında artışlar yaşanıyor. Türkiye’den çıkan ve tekstil ürünlerinin tümünü Türkiye’de ürettiren Sportive markası da perakendeden e-ticarete, toptan satış kanallarından takım sporlarına bulunduğu her alanda liderliğe oynuyor. Geçen hafta Bilbao’da düzenlenen Euroleague Final Four’da Anadolu Efes Basketbol Takımı da kendisini “360 derece spor markası” olarak tanımlayan Sportive formalarıyla sahadaydı. Basketbol tarihinde ilk defa bir Türkiye markası Final Four mücadelesinde yer aldı. Dünya üzerinde 193 ülkede canlı yayınlanan basketbol seyircisinin yoğun ilgi gösterdiği finallerde ilk kez yerli ve milli marka Sportive vitrine çıktı.

1065 SATIŞ NOKTASI

Sportive’in Genel Müdürü Zeynep Selgur’un davetiyle Bilbao’da Anadolu Efes ve Fenerbahçe’nin karşılaşmalarını izleme fırsatı bulduk. Selgur, küresel spor oyunları ve olimpiyarlarda ülkelerin kendi ülkelerinin aktif spor markalarıyla mücadele ettiklerini, Sportive’in de amacının uluslararası organizasyonlarda yer almak olduğunu anlattı. Selgur, “Sportive sporcuların tüm ihtiyaçlarını hızla karşılarken, özgün tasarımlar da yapıyor. Daha hızlı ve esneğiz. Son 4 yılda Türkiye genelinde 1065 spor satış noktası, okullar ve özel şirketlere ulaşarak Türkiye’nin en büyük spor malzeme tedarikçisi olduk” dedi.

Sporda yerli marka dönemi

CİRONUN YÜZDE 10’U İNTERNETTEN

Sportive’in 12 ilde 23 mağazaya sahip olduğunu söyleyen Zeynep Selgur, “Satışların yüzde 10’u da e-ticaret sitesinden gerçekleşiyor. Nike aksesuar, Arena, Everlast’ın da Türkiye distribütörüyüz” diye konuştu. 

7 FEDERASYON 315 SPOR KULÜBÜ

SON dönemlerde hızlı bir büyüme yakaladıklarını anlatan Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur, “Türkiye genelinde 7 federasyon ve 315 spor kulübüyle çalışıyoruz. Takım sporları pazarının lider tedarikçisi konumundayız. Takım sporları ciromuz 35 milyon TL. Nike ve Sportive (S Brand) ile takım sporlarında satış yapılıyor. Sportive olarak 2019’da e-ticarette yüzde 50, toplamda yüzde 25 büyüme hedefimiz var” dedi.

HAZİRANDA BELARUS’TA

Zeynep Selgur, önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalarını şöyle anlattı: “Haziran ayında Belarus-Minsk’te gerçekleşecek 2019 EYOF (European Youth Olimpic Festival) Avrupa Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’nin tüm olimpiyat kafilesinin formaları da Sportive tarafından hazırlandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde düzenlenen en etkili spor organizasyonunda Türkiye’nin tüm sporcularının formalarını hazırlama gururu yaşadık. Türkiye’e yüzmeden voleybola toplam 315 spor kulübüyle çalışıyoruz.”

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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