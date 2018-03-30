Sponsorluk için özel sektöre çağrı
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kültür ve sanata sponsorluk çağrısında bulunarak, “Artık özel sektörün de elini taşın altına koyması lazım” dedi.
Kurtulmuş, bu alandaki harcamaların vergiden düşebildiğine de dikkat çekti. Kurtulmuş, Meclis’teki özel sohbetinde, arkeolojik çalışmalara ilişkin bilgi verirken, bu alanda yap işlet devret yöntemi bir model uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin soruya karşılık şöyle dedi: “Öyle bir model üzerinde çalışmamıza gerek yok. Şu anda bile özel sektör sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde sanat ve kültür alanında ciddi bir şekilde destek olabilir. Biz bu anlamda özel sektörden ciddi sponsorluk bekliyoruz. Duyarlı olan, sponsorluklarını sürdüren şirketlerimiz var, yeni sponsor şirketler var. Türkiye’de özel sektörün de elini taşın altına koyması lazım. Kültür ve sanata yaptıkları bütün hizmetleri vergiden de düşebiliyorlar.”
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