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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
17.04.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

SPK'nın yeni başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir?

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SPK'nın yeni başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığına, Halkbank'ın eski Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı. SPK Başkanlığı görevine 2013’de getirilen Vahdettin Ertaş, geçtiğimiz Ocak ayının başında görevden alınmıştı. Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bir dönem Halk Bankası Genel Müdürü görevini üstlenmişti. İşte Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun hayatına ilişkin bazı bilgiler!

SPK Başkanlığı'na getirilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 1964 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, iş hayatına 1988 yılında Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi’nde başladı.

1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.’de baş uzman olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılı Ekim ayında göreve başladığı Asya Katılım Bankası A.Ş.’de sırasıyla, Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter Şube ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Taşkesenlioğlu, 2012 – 2014 tarihleri arasında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.
'17 -25 Aralık' sonrası tutuklanan Süleyman Aslan‘ın yerine Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Taşkesenlioğlu, aynı gün Halk Bankası Genel Müdürü olarak atandı. SPK'nın yeni başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu evli ve üç çocuk babası.

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