SPK'nın yeni başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığına, Halkbank'ın eski Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı. SPK Başkanlığı görevine 2013’de getirilen Vahdettin Ertaş, geçtiğimiz Ocak ayının başında görevden alınmıştı. Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bir dönem Halk Bankası Genel Müdürü görevini üstlenmişti. İşte Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun hayatına ilişkin bazı bilgiler!
SPK Başkanlığı'na getirilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 1964 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, iş hayatına 1988 yılında Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi’nde başladı.
1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.’de baş uzman olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılı Ekim ayında göreve başladığı Asya Katılım Bankası A.Ş.’de sırasıyla, Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter Şube ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Taşkesenlioğlu, 2012 – 2014 tarihleri arasında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.
'17 -25 Aralık' sonrası tutuklanan Süleyman Aslan‘ın yerine Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Taşkesenlioğlu, aynı gün Halk Bankası Genel Müdürü olarak atandı. SPK'nın yeni başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu evli ve üç çocuk babası.
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