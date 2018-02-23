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SPK'dar, Marka Holding’e olumsuz yanıt

Hürriyet Haber
23.02.2018 - 11:28 | Son Güncelleme:

SPK, Marka Yatırım Holding’in sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumsuz karşıladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde konuya ilişkin yer alan açıklamada şöyle denildi:

“Marka Yatırım Holding A.Ş.’nin (Şirket) çıkarılmış sermayesinin 20.990.000 TL’den 59.363.666 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve Mine Tozlu, Zeynep Aşkın Korkmaz, Nazım Coşan, Ömer Tüzünoğlu, Hayrettin Cansız,
Atilla Alp, Tolga Erol, Tolga Göksel, Tekin Yılmaz ve Transtürk Holding A.Ş.’nin Şirket’ten olan alacakları karşılığında adı geçen kişilere tahsisli olarak satılacak toplam 38.373.666 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına ve MT Marka Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş. paylarının satın alınması kapsamında gerçekleştirilen tüm kayıtların/işlemlerin iptal edilmesi gerektiğinin Şirket’e bildirilmesine karar verilmiştir.”

Etiketler: Marka Yatırım Holding , Ömer Tüzünoğlu , Nazım Coşan
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