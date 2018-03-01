SPK'dan Varlık Fonu ve Galatasaray'ın taleplerine onay

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 432 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye arttırımı başvurusunu, Fiba Faktoring A.Ş.'nin 500 milyon lira, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 300 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Vakıf Varlık Kiralama A.Ş'nin 5 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine ve alım satıma dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu ve KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.'nin 300 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.



SPK, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına da karar verdi.



