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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.03.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

SPK’dan izinsiz faaliyet nedeniyle suç duyurusu ve erişim engelleme kararı

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
SPK’dan izinsiz faaliyet nedeniyle suç duyurusu ve erişim engelleme kararı

Sermaye Piyasası Kurulu, izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunan 6 kişi ve 10 internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Limit Trading Kuyumculuk ve Ticaret Limited Şirketi (yeni unvanı Gözdem Kuyumculuk ve Ticaret Limited Şirketi) ve Hüseyin Tahhuşoğlu hakkında izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunduğuna ilişkin iddiaları inceledi.

İnceleme sonucunda Kurul, 10 internet sitesi, ve 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

limitforex4.com, limitforex5.com, limitforex6.com, limitforex7.com, limitforex8, limitforex9.com, limitforex10.com, limitmarkets.com, limitmarkets1.com, limitmarkets2.com uzantılı internet sitelerinin içerik ve yer sağlayıcıları hakkında SPK’dan izin alınmaksızın sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştirilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI FAALİYETİNE İŞTİRAKTEN SUÇ DUYURUSU

Hüseyin Tahhuşoğlu, Orhun Kemal Büyükakgül, Selay İnce hakkında izinsiz sermaye piyasası faaliyeti eylemlerine iştirak edilmesi, inceleme kapsamında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin SPK'ya verilmemesi nedeniyle, Zeki Güdümen, Hatice Başer ve Salim Başer hakkında da izinsiz sermaye piyasası faaliyeti eylemlerine iştirak edilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusuna konu olan eylemin aykırılık teşkil ettiği kanun maddeleri de 6362 sayılı SPKn’nun 109 uncu maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 39’uncu maddesi ve 6362 sayılı SPKn’nun 111'inci maddesi olarak gösterildi.

İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELLENMESİ TALEBİ

Bunların yanında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/3 ve 115/5 maddeleri uyarınca, aynı kanunun 3, 37 ve 39. maddelerine aykırı şekilde, Kurul’dan izin almaksızın sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştirdikleri tespit edilen ve içerik ve yer sağlayıcılarının yurt dışında bulunduğu anlaşılan limitmarkets2.com internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuksal işlemlerin yapılmasına karar verildi.

 

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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