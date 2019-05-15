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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.05.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

SPK'dan emeklilik yatırım fonları yönetmeliğinde değişiklik

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SPK'dan emeklilik yatırım fonları yönetmeliğinde değişiklik

Değişiklik kapsamında, fonların performansının değerlendirilmesi ile portföy yöneticilerine uygulanacak teşvik ve tedbire ilişkin usul ve esasları belirlemeye SPK yetkili kılındı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasların düzenlendiği yönetmelikte değişikliğe gitti.

SPK'nın Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelikte, emeklilik yatırım fonları portföy yönetimine ilişkin esasların belirlendiği bölümde yer alan maddelerden biri değiştirildi.

İlgili maddedeki değişiklik kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, fonların performansının değerlendirilmesi ile bu değerlendirmeler sonucunda portföy yöneticilerine uygulanacak teşvik ve tedbire ilişkin usul ve esasları belirlemeye SPK yetkili kılındı.

Söz konusu madde, 13 Mart 2013'te yayımlanan yönetmelikte, "Kurul, yıllık net getirisi ait olduğu fon grubunun yıllık ortalama net getirisinin altında kalan fonların yönetiminin belirlenecek kriterler çerçevesinde başka portföy yönetim şirketlerine devrini talep edebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak Kurulca belirlenir." şeklinde yer alıyordu.

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