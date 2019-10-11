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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11.10.2019 - 07:57, Son Güncelleme:

SPK, Özderici GYO'ya hem ceza kesti hem de şart koştu!

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SPK, Özderici GYO'ya hem ceza kesti hem de şart koştu!

Sermaye Piyasası Kurulu, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda yapılan sermaye artırımına ilişkin karar aldı. Şirketin yöneticilerine ceza kesilirken usulsüz bulunan satışa ilişkin de bir dizi karar alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ve yöneticilerine ceza kesti.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 160.000.000 liradan 250.000.000 liraya artırılması kapsamında elde edilen fonun önemli bir kısmının izahnamede açıklanan şekilde kullanılmayarak ilişkili taraflardan gayrimenkul alımında kullanılması suretiyle izahnamede belirtilen bilgilerin yanıltıcı ve eksik hale getirilmesi nedeniyle Özderici Gayrimenkul, Ali Uğur Özderici ve Ahmet Özderici’ye toplamda 1 milyon 161 bin lira ceza kesildi.

Sermaye Piyasası Kurulu şirkete ceza kesilmesi nedeniyle zarara uğrayan yatırımcıların şirket yönetim kurulu üyelerine dava açabileceğini belirtti.

54 BAĞIMSIZ BÖLÜM 30 KASIM'A KADAR SATILACAK

Bununla birlikte cezaya sebep olan gayrimenkul alımlarına ilişkin de SPK kararını açıkladı.

Alınan karara göre, Özderici GYO tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur Özderici ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Özderici’den satın alınan Nuvo Dragos Projesi’nde yer alan toplam 54 adet bağımsız bölümün 30 Kasım 2019 tarihine kadar satılması hükmü koşuldu. Satışın yapılamaması durumunda Özderici GYO’nun yaptığı ödemenin yasal faiziyle Ali Uğur Özderici ve Ahmet Özderici’den alınması kararlaştırıldı.

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