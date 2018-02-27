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SPK başkanı kim olacak?

Neşe KARANFİL/ANKARA
27.02.2018 - 15:44 | Son Güncelleme:

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Vahdettin Ertaş’ın ayrılmasının ardından kurul yeni başkanını gözlüyor. Kulislerde ise iki isim öne çıkıyor, SPK’da kurul üyesi Talat Ulussever ile görev süresi Vahdettin Ertaş’la birlikte dolan SPK eski Kurul üyesi Birol Küle.

Semaye Piyasası Kurulu (SPK) yeni başkanını bekliyor. Vahdettin Ertaş’ın görev süresi 31 Aralık 2017 tarihinde doldu. SPK başkanı kim olacak
Yerine kimin başkan olacağına ilişkin kulislerde iki isim ön plana çıkıyor. Halen SPK’da Kurul Üyesi olan Talat Ulussever ile görev süresi Vahdettin Ertaş’la birlikte dolan SPK eski Kurul üyesi Birol Küle.

SPK başkanı kim olacak
SPK eski Kurul üyesi Birol Küle

Vahdettin Ertaş, 2013 yılında Vedat Akgiray’ın yerine getirilmişti. 1 Ocak 2013’nde SPK başkanlığına getirilen Ertaş’ın görev süresi 2017 yılı sonunda doldu. Göreve getirilecek isim, SPK’nın 10. başkanı olacak. Kulislerde başkanlık için adı geçen isimlerden biri olan Birol Küle, Albaraka Türk Katılım Bankası’nda iş hayatına başladı. Küle, Asya Katılım ve Kuveyt Türk’te çalıştıktan sonra 2010 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda görev aldı. 2012 yılında da SPK Kurul üyesi olan Küle’nin görev süresi Vahdettin Ertaş’la birlikte doldu. Talat Ulussever ise 2010 yılında Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansında çalıştı. Ulussever, 2013 yılında Borsa İstanbul yönetim kurulu üyesi oldu. Nisan 2015 ile nisan 2016 arasında BİST yönetim kurulu başkanlığı yapan Ulussever, 30 Eylül 2016 tarihinde de SPK yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

SPK başkanı kim olacak
SPK’da Kurul Üyesi Talat Ulussever

BAŞKANLIK VEKALETİ YAVUZ KOÇ’TA

SPK’da şu anda 5 üye bulunuyor. Talat Ulussever dışında diğer üyeler Mutlu Akın, Mutalip Ünal, Ünal Eryılmaz ve Yavuz Koç. SPK’nın internet sitesinde başkan vekilliğinin Talat Ulussever’de olduğu bilgisi yer alıyor. Ancak Vahdettin Ertaş ayrıldığında vekaletin Yavuz Koç’a verildiği belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından SPK’da yapılan soruşturmalar kapsamında Kurul üyeleri Bülent Görkem, Bekir Sıtkı Şafak ve Murat Koç görevden alınmıştı. Daha önce de iki üye ayrıldığı için SPK’da sadece 2 üye kalmıştı. 30 Eylül 2016 tarihinde Talat Ulussever, Yavuz Koç, Mutalip Ünal, Mutlu Akın ve Ünal Eryılmaz yeni üye olarak atanmıştı. 

Etiketler: spk başkanı , spk başkanı belli oldu
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