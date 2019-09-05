SPK 7 kişi için toplandı! Hepsine 6 ay yasak geldi
Sermaye Piyasası Kurulu, Kaplamin Ambalaj hissesinde oluşan fiyat ve miktar hareketlerini kontrol altına almak amacıyla toplandı. Toplantıdan 7 kişiye işlem yasağı çıktı.
Sermaye Piyasası Kurulu bugün toplantı kararı aldı. Kurul, Kaplamin Ambalaj hissesinde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında; 05.09.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden KAPLM pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına ve Ahmet Faruk Aksakal, Hatice Aksakal, Mehmet Ersin Hatır, Meltem Aksakal, Neriman Öztürk, Nihal Özen ve Selma Aksakal’a bugünden itibaren başlamak üzere 6 ay boyunca Kaplamin Ambalaj hissesinde işlem yasağı getirilmesine karar verildi.
İŞLEMLER TELEFONLA YÜRÜYECEK
Kaplamin hissesinde işlem yapmak isteyen aracı kurum müşterileri 6 ay boyunca internet üzerinden emir veremeyecek. Sadece telefonla alış ya da satış emri verebilecek.
İŞTE SPK'NIN KARARI
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