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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
25.07.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

‘Spekülatif kur hareketleri piyasayı olumsuz etkiliyor’

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‘Spekülatif kur hareketleri piyasayı olumsuz etkiliyor’

Döviz kurlarında yaşanan kur hareketlerini piyasalara olan etkisini değerlendiren, İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, “Günlük yüzde 2 ile yüzde 5 fiyat hareketleri özellikle hammaddeyi dolar ile alan fakat iç pazara TL satan imalatçı tüccarı olumsuz etkiliyor. Aldığı malı çoğu zaman zararına satan iş dünyası, hükümetten daha stabil bir kur için para politikalarında daha etkili önlemler ve spekülasyon hareketleri engelleyici tedbirler alınmasını istiyor.” dedi.

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, “Döviz kurlarında yaşanan artış ara malı kullanan ve ithalat yapan firmaların finansmanında ciddi bozulmalara sebep oluyor. Günlük yüzde 2 ile yüzde 5 fiyat hareketleri özellikle ham maddeyi dolar ile alan fakat iç pazara TL satan imalatçı tüccarı olumsuz etkiliyor” dedi.

Reel piyasaların finans piyasaları kadar esnek olmadığını aynı zamanda sabit maliyetlerin arttığı bu dönemde spekülatif hareketlerin KOBİ’lere ciddi zarar verdiğine değinen İlker Önel, “İş dünyası kurda yaşanan hareketlilikten dolayı maliyet hesaplaması yapamıyor ve piyasalarda belirsiz bir bekleme durumu söz konusu oluyor. Sabit giderler sebebiyle döviz ile aldığı malı çoğu zaman zararına satmak zorunda kalan tüccar, piyasanın hareketlenebilmesi için daha stabil bir kur istiyor. İşi üretim yapıp ihracatına ve iç pazara satış yapmak olan esnafımız ekranlara kilitlenip kur takibi yapmaktan işine konsantre olamıyor” şeklinde konuştu.

Piyasanın daha hareketli, ekonomideki çarkların daha hızlı dönmesi için hükümetin para politikalarında etkili önlemler alması gerektiğini dile getiren Önel sözlerine şöyle devam etti, “Diğer taraftan kısa vadede kurlardaki oynaklık, ithalatçının limandan  mallarını çekerken uygun zamanı  beklemeye ve uygun kuru yakalamaya çalışması sebebiyle antrepolarda yığılmalar ve gümrüklerde birikmelere sebep oluyor. Bir anda herkes malını çekmeye ve millileştirmeye çalışıyor.”

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