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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.03.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Spekülasyona kapılanlar ağır ceza ile karşı karşıya

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Spekülasyona kapılanlar ağır ceza ile karşı karşıya

Cuma günü kurlarda gerçekleşen spekülatif atak sonrası Türk Lirası’na karşı açık pozisyonda olan bankaların, pozisyonlarını kapatmadığı ve cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.

Dün öğle saatlerinde, Cuma gününden beri yaşanan süreci anlatan bankacı, dün akşam itibari ile Türk Lirası’nda açığa satış yapan bankaların ikinci günde de açıklarını kapatmadıklarını ve temerrüde düştüklerini ifade etti.

Mevcut duruma karşı Merkez Bankası ve BDDK’nın çok net tavır ortaya koyduğu bilgisini edindiğini dile getiren bankacı isim, “Karşılaştıkları durum çok net. Türk Lirası’na karşı aldıkları bu pozisyonu 3. günde de sürdürebileceklerini düşünmüyorum. Zira Merkez Bankası ve BDDK’nın eli çok güçlü. Geçici hatta kalıcı olarak ödeme sistemlerinden çıkarılma ile karşı karşıya kalabilirler. Citibank, JP Morgan ve Deutsche Bank gibi uluslararası bankaların adı geçiyor.” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası ve BDDK’nın kararlı duruşunun altını çizen kaynak, “Görünen o ki, Türkiye Cumhuriyeti kurumları Ağustos’tan büyük dersler çıkarmış, yabancı bankalar ise bunu görememiş” dedi.

 

 

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