Sözleşmelerde TL dönemi resmen başladı
Türkiye’de dövizle sözleşme yapılmasını istisnalar dışında yasaklayan düzenleme dün resmi olarak başladı.
Yayımlanan tebliğe göre, döviz sözleşmelerinin TL’ye çevrilmesinde baz olarak 2 Ocak 2018 tarihli Merkez Bankası kuru dikkate alınacak. Bu da dolar için, 3 lira 77 kuruş olarak gözüküyor.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Tebliğe göre düzenlemenin birçok istisnası bulunacak. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf olduğu hizmet sözleşmeleri istisna olacak. Bir başka deyişle yabancı futbolcularla döviz üzerinden anlaşma imzalanabilecek. Bunun dışında kamu kurum ve kuruluşları ile Tük Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerinde, döviz kullanılabilecek. Leasing sözleşmeleri de dövizle yapılabilecek. Kişiler, bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleriyle donanım ve yazılımlara ilişkin sözleşmeleri de dövizle yapabilecek.
AVM’LER YASAK KAPSAMINDA
AVM’ler ve gayrimenkul sözleşmeleri ise yasak kapsamında olacak. Bu tarihten sonra eğer taraflar anlaşamazsa, 2 Ocak 2018’den önce imzalanan sözleşmelerde, 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak’tan sözleşme bedelinin yeniden belirlendiği tarihe kadarki aylık TÜFE’ler de, eklenerek yeni sözleşme rakamı bulunacak. AVM ve konut sözleşmeleri de böyle güncellenecek. Bu gayrimenkuller için, birinci yılın sonunda, yine TÜFE kullanılarak rakam güncellemesi yapılacak.
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