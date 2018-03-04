Şov yarın Cenevre’de başlıyor: Bu yıl bir ilk yaşanacak

FRANSA, Almanya, Amerika ve Japonya gibi kendilerine ait otomobil markaları olan dev ülkelerin düzenlediği uluslararası otomobil fuarlarına olan katılım hızla düşerken bu durum İsviçre’nin Cenevre kentinden düzenlenen fuarın önemini ise her geçen gün arttırıyor.

Frankfurt ve Paris fuarları artık sadece ev sahibi markaların gövde gösterisine dönerken, yarın kapılarını önce dünya basını için açacak ‘Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda ise tüm otomotiv devleri neredeyse tam kadro yer alıyor. Avrupalı markalardan bir tek Opel ve DS gövde gösterisi yapmaya hazırlanan Peugeot ve Citroen’in gölgesinde kalmamak için stratejik olarak fuara katılmıyor. Bilindiği gibi Fransız PSA Grubu’nun bünyesinde Peugeot, Citroen, Opel ve DS markaları yer alıyor ve Cenevre’de bu yıl ağırlık Peugeot ve Citroen markaları üzerinde olacak.

110 YENİ MODEL

Bu yıl 88’inci kez düzenlenecek Cenevre fuarı 6 Mart tarihinde önce dünya basını için kapılarını açacak. Hürriyet Gazetesi ve Hürriyet Oto’nun da yerinde izleyip aktaracağı fuarı otomobil tutkunları ise 8-18 Mart tarihleri arasında ziyaret edebilecek.

Tam 900 otomobilin sergileneceği fuarda 110’dan fazla modelin ise dünya ve Avrupa prömiyeri gerçekleşecek. Bugün global otomotiv endüstrisinin geleceği yüzde 100 elektrikli araçlar olarak gözükse de, bugüne kadar ‘Çılgın mucit’ lakaplı Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla dışında bu alanda ön plana çıkan çok marka bulunmuyor. Nissan Leaf, Renault Zoe ve BMW i3 elektrik alanında mücadelenin içinde yer alsa da Tesla hem satış hem imaj yarışında daha fazla ön planda gözüküyor. Özellikle Avrupalı premium markalar son 2-3 yıldır elektrikli otomobiller konusunda çalışmalara başladıklarını açıkladılar ama bugüne kadar Tesla’ya rakip olabilecek model ortaya çıkaramadılar. 2017’de özellikle Tesla Model S’in Mercedes S Sınıfı ve BMW 7 Serisi’ni geçerek Avrupa’da en çok satan lüks otomobil olması bardağı taşıran son damla oldu. Analistler Tesla’nın Model S’le sağladığı bu başarıyı daha ekonomik olan Model 3’le arttırabileceğini söylerken, dev markaların bir an önce maça dahil olmaları gerektiğini belirtiyor.

TESLA KATİLLERİ

İşte bu yüzden Cenevre fuarı bu yıl özellikle Avrupalı markalar için milat olacak. Çünkü sergileyecekleri modeller ve verecekleri mesajlar Tesla ile nasıl savaşacaklarını ortaya koyacak. Bu doğrultuda Jaguar’dan, Mercedes’e, BMW’den Audi ve Porsche’ye kadar Avrupalı dev markalar Tesla’ya rakip elektrikli modellerini Cenevre’de sergileyecek. Jaguar kısa süre içinde satışa sunacağı I-Pace modeli ile Tesla’yı her alanda geçip bunun sinyalini verirken, Mercedes’in Çin’de üreteceği yeni EQ markasıyla ilk elektrikli SUV modelini sergileyeceği belirtiliyor. Audi’nin ise Cenevre’da bu yıl sonunda satışa sunacağı e-tron modelinin seri üretim versiyonunu sergilemesi bekleniyor. Ayrıca ‘i’ ismiyle elektrikli ve hibrit otomobiller üreten BMW’nin ve 2020’den itibaren tüm modellerini elektrikli hale getireceğini söyleyen Volvo’nun da bu konuda Cenevre’de atağa kalkması bekleniyor. Ayrıca Porsche ve Bentley gibi lüks markalarda seri üretime hazır elektrikli modellerini ilk Cenevre’de sergileyecek. Orta sınıfta ise Renault, Volkswagen, Hyundai ve Ssangyong gibi markalar yeni ve geliştirilmiş elektrikli otomobillerini sergileyeceklerini açıkladı.





110 YENİ MODEL 2 YENİ MARKA

CENEVRE’de bir taraftan 110 yeni modelin dünya ve Avrupa prömiyeri yapılırken diğer taraftan Volvo’nun yeni markası Polestar ile Seat’ın yeni markası Cupra da Avrupa’da ilk kez vitrine çıkacak. İşte fuarda sergilenecek bazı modelleri alfabetik sırayla sıraladık:

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Nring, Alfa Romeo Giulia Veloce TI, Alpine A110 Legende, Aston Martin Vantage, yeni Audi A6, Bentley Bentayga Mulliner (Hibrit), BMW X4, yeni Citroen Berlingo, Seat’ın yeni performans markası Cupra, 720 beygirlik Ferrari 488 Pista, Ford Edge, Honda Jazz X-Road ve CR-V Hybrid , makyajlı Hyundai i20, yeni Hyundai Santa Fe, yeni Kia Ceed, makyajlı Kia Optima, Lamborghini Urus, Lamborghini Huracan Performante Spyder, Lexus UX, Lancia Stratos 2018, Maserati Touring Superleggera, Mclaren P15 Senna, yeni Mazda 6, yeni Mercedes A Serisi, makyajlı Mercedes C Sınıfı, Mercedes AMG G63, Mercedes AMG GT4, Mitsubishi Outlander PHEV, Morgan Aero GT, Pagani Huayra BC Macchiana, yeni Peugeot 508, Peugeot Rifter, Peugeot Rifter 4×4, Pininfarina HK GT, Porsche 911 GT3 RS, yeni Rimac HyperCar, Seat Tarraco, Skoda Kodiaq L&K, Ssangyong Musso, yeni Skoda Fabia, yeni Toyota Supra & BMW Z4, yeni Toyota Auris, Volvo’nun yeni markası Polestar, yeni Volvo V60 ve T3 motorlu Volvo XC40.

SEKSİ MANKENLER YERİNE UZMANLAR: BİR DEVİR SONA MI ERİYOR?

AVRUPA’nın ve dünyanın en önemli otomobil fuarı haline gelen Cenevre’de uzun yıllardır yeni modeller kadar birbirinden güzel mankenler de dikkat çekiyordu. Hatta bu mankenler bazı yıllarda, yeni modellerin bile önüne geçebiliyordu. Ama bu yıldan itibaren bir çok marka seksi kıyafetlerle otomobilleri tanıtan mankenlerin yerine, otomobillerin yanında artık ürün uzmanlarını tercih ettiklerini açıkladı. Bu da Cenevre fuarının artık daha muhafazakar olacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

Toyota ve Nissan mankenler yerine ürün uzmanlarını kullanacağını açıklayan markalar arasında yer alırken, Nissan sözcüsü Sara Jenkins, zamanın değiştiğini otomobil satışı yaptıkları için ürün uzmanlarını kullanmanın daha mantıklı olduğunu söyledi. Fuarlarda en çok kadın modeli kullanan markaların başında İtalyan Fiat Grubu’nun bünyesindeki Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari ve Maserati markaları yer alıyordu. Ancak İtalyan grup da eleştiriler üzerine bazı mankenlerle yapılan sözleşmeleri iptal ettiklerini açıkladı. Markaların stantlarında yine kadınların olacağı ama geçmişe göre erkek model sayısının artacağı açıklandı. Aynı şekilde PSA Grubu da (Peugeot Citroen) stantlarında erkek ve kadın manken sayısının eşit olacağını açıkladı. Böylece Cenevre fuarında cinsiyet ayrımcılığının ortadan kalkacağı, ziyaretçilerin yeni modeller hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağı belirtiliyor.

UÇAN KAÇAN HEPSİ FUARDA

CENEVRE otomobil fuarında birbirinde çarpıcı süper otomobillerin dışında seri üretime hazır uçan otomobil de sergilenecek. Hem karada hem de havada gidebilen 2 kişilik PAL-V Liberty, küçük bir helikopteri andırıyor. Liberty karadayken 100 beygirlik motoruyla 160 km hıza ulaşabiliyor. 179 beygirlik diğer motoruyla havada 180 km/s hızı görebiliyor. 2019’da satışa çıkacak Liberty’nin fiyatı vergiler hariç 399 bin dolardan başlayacak.

1000 BEYGİRLİK YARIŞ KIZIŞIYOR

CENEVRE fuarında performansları ve fiyatlarıyla dudakları uçuklatan süper otolar şov yapacak. Pininfarina’nın HK GT konsepti, İsviçreli Rimac’ın 1.000 beygirden fazla güç üreten yeni elektriklisi, McLaren’in ünlü Formula 1 pilotu Ayrton Senna anısına özel ürettiği P15 Senna, 1.287 beygirlik elektrikli Techrules Ren RS’in büyük ilgi görmesi bekleniyor. Ayrıca 1000 beygirin üzerinde otomobiller üreten Bugatti’nin de Cenevre’ye özel bir sürpriz yapması bekleniyor.

Diğer taraftan Cenevre fuarında Hyundai Assan tarafından Gebze’de üretilen makyajlı i20 modeli de sergilenecek.