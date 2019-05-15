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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.05.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Sota Alaçatı ile kabuklarını kır!

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Sota Alaçatı ile kabuklarını kır!

Alaçatı’nın en popüler noktasında konumlanmış Sota Alaçatı’da, kabuklu deniz mahsullerinin en lezzetli örnekleriyle buluşarak benzersiz bir yaz geçirin.

Viento Otel’in içerisinde yer alan Sota Alaçatı, zengin deniz mahsulü menüsüyle hiçbir yerde bulamayacağınız gastronomik bir yolculuk sunuyor. Alaçatı’nın tek canlı kabuklu deniz ürünleri restoranı Sota Alaçatı’da kabuklarınızı kırmanın ve yeniliği keşfetmenin keyfine varacaksınız!

MASMAVİ SULARIN DERİN DÜNYASINI KEŞFEDİN

Misafirlerine lezzet dolu bir deneyimin kapılarını açan Sota Alaçatı, zengin ve iddialı menüsüyle dikkat çekiyor. En çok tercih edilen imza lezzetleri arasında Afrodizyak Tepsileri, Vongole, Yengeç, canlı Istakoz ve İstiridye yer alırken menünün göze çarpan diğer lezzetleri olarak ise Çeşme ve Karaburun yarımadasının güzel karidesleri, Langusta ve Karavida gösteriliyor. 

Deniz mahsulleri konusunda adeta devrim yaratan ve misafirlerine birçok ilki sunan Sota Alaçatı; içerisinde bulunan canlı Istakoz, İstiridye ve Vongole havuzlarında size en iyisini seçme ve tadı damağınızda kalacak eşsiz lezzetlerle buluşma fırsatı sunuyor.

Sota Alaçatı’nın deniz mahsulleriyle bezenmiş menüsünde günün her saati lezzete doyacaksınız. Öğlen ve akşam olmak üzere iki farklı menü sunan Sota Alaçatı; kusursuz hizmet anlayışı, büyüleyici ambiyansı ve modern sunumlarıyla yazın vazgeçilmezi olacak. Yüksek kalite servisi, deneyimli ekibi ve müşteri memnuniyetini her şeyin ötesinde tutan yaklaşımıyla Sota Alaçatı’da ayrıcalıklı bir deneyime hazır olun!

EGE’DEN İNCİLER…

Ege yöresinden en özel mezelerin servis edildiği Sota Alaçatı’da kullanılan her malzemenin yöresel ve geleneksel yöntemlerle üretilmiş ve coğrafi etiketli olmasına büyük özel gösteriliyor. Ege’nin doğasından esinlenerek oluşturulan özel menüde kullanılan malzemeler arasında geleneksel yöntemle üretim yapan butik üreticilerin peynirleri ve şarküteri ürünleri, mera otuyla beslenen ineklerin sütünden elde edilen tereyağları ve Ayvalık yöresinin saf sızma zeytinyağları bulunuyor. Lezzetli sofraların tamamlayıcısı şaraplar ise Urla bölgesinden ve butik üretim yapan üreticilerden tedarik ediliyor.

Sota Alaçatı; doğayla iç içe muhteşem ambiyansı ve huzur veren rüya gibi bahçesi ile eşsiz lezzetleri aynı çatı altında buluşturdu. İlklerin restoranı Sota Alaçatı, sunduğu geniş deniz mahsulü menüsü, mezeleri, ödün vermeyen üst düzey hizmet anlayışı ve canlı müzik akşamlarıyla Alaçatı’nın mutlaka gidilmesi gereken adreslerinden… Tüm hafta boyunca 12.30-00.30 saatleri arasında hizmet veren Sota Alaçatı’da benzersiz kabuklu deniz mahsulleri deneyimine hazır olun!

 

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