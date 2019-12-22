SosyalBen 2280 çocuğa umut oldu

SosyalBen Vakfı’nın ürünlerini alan Mudo Müşterileri de SosyalBen Vakfı’nın Kars’tan Kamboçya’ya oldukça farklı yerlerde gerçekleştirdiği 6 saha çalışmasını fonladı. Gönüllülerle birlikte İstanbul’da yağmurlu havada şemsiye satarak kaynak yaratan SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi, Sosyal-Ben’i büyütmek amacıyla SosyalBen Store’u açtı. Buradan kalem, defter, şemsiye gibi ürünleri pazarlamayı deneyen ancak hedeflediği satış rakamlarına ulaşamayan Çiftçi’nin yolu Türkiye’de yaygın mağaza ağına ve ürün çeşitliliğine sahip Mudo ile kesişti. Mudo’nun ikinci kuşak temsilcisi Ömer Taviloğlu ve genç ekibi Sosyal-Ben’i sahiplendi. Önce 5 Mudo mağazasında SosyalBen şemsiyeleri satılmaya başlandı. Bunun üzerine SosyalBen ruhuna uygun Tohum Kalem, defter, cep telefonu kabı gibi ürünler Mudo mağazalarında yer aldı.

Böylece SosyalBen Store Mudo işbirliği ile 3 yılda yüzde 25’lik büyüme sağladı. Bugün SosyalBen Store şemsiye satışı ile başladığı perakende yolculuğunu 3 yılın sonunda 14 farklı ürün ile sürdürüyor. SosyalBen ve Mudo işbirliği ile 2280 çocuğun yeteneklerini keşfetmesi ve geliştirmesine destek sağlandı. 462 gönüllüye ulaşıldı. SosyalBen Vakfı’nın yıllık 12 saha çalışmasının 6’sı Mudo müşterileri ile hayata geçti. 3 yılda Mudo mağazalarında 10 binden fazla SosyalBen Store ürünü satıldı. 6 Mudo mağazasında konumlanan SosyalBen ürünleri bugün 60 mağazada destekçileriyle buluşuyor. Ece Çiftçi geliştirdikleri modeli anlatırken, “Mudo 3 yıldır bize mağazalarını açarak çok yol kazandırdı. Ünlü isimlerle işbirliği yaparak özel günlere özel ürünler çıkardık. Emre Yusufi, Melisa Tapan, Hakan Sabancı bizim için ürün tasarladı ve bu ürünler de Mudo sayesinde müşterilerle buluştu. Kaynak yaratmak için felaket planı hazırlamıştık, çünkü nasıl devam edeceğimizi bilemiyorduk. Perakende süreciyle ilgili Mudo’dan çok şey öğrendik” dedi.