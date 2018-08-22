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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer Boyacıoğlu
22.08.2018 - 23:30, Son Güncelleme:

Sosyal yardımlara yeni düzen

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Sosyal yardımlara yeni düzen

SOSYAL yardımlarda sessiz sedasız yeni bir döneme geçildi. Artık yaşlı aylıklarında hanedeki kişilerin gelirine bakılmayacak, sadece kişi ve eşinin gelirine göre yaşlı aylığı bağlanacak.

Söz konusu değişiklikler hafta içinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşları ile engelli ve muhtaç Türk vatandaşlarına aylık bağlanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik, yaşlı aylığı alanları yakından ilgilendiriyor. Daha önceki düzenlemede, yaşlı aylığına hak kazanabilmek için, hanede yaşayan tüm bireylerin gelirlerine bakılıyor ve kişi başına düşen ortalama aylık gelir, asgari ücretin net tutarının üçte birinden azsa, yaşlı aylığı bağlanıyordu.

Artık hanedeki tüm kişilere değil, sadece eşlere bakılacak. Eşin aynı evde yaşayıp yaşamadığı ise dikkate alınmayacak. Böyle bir hesaplamada, eş ve kişinin kendisinin geliri, asgari ücretin net tutarının üçte birinden azsa maaş bağlanacak.

PUANLAMA FORMÜLÜ KALKTI
Yönetmelik değişikliğiyle, engelli aylıklarında da önemli bir değişikliğe gidildi. Kişilerin harcamaları, gelirleri ve servetlerine bakılarak gelirlerine ulaşmada kullanılan formül kaldırıldı. Bunun yerine, engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli aylığında, hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarına bakılacak, bu gelir asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden azsa, aylık söz konusu olacak. Hanenin gelir durumu belirlenirken, her türlü ücret, nafaka, yevmiyeler, hanenin sahip olduğu konutlar ve kira gelirleri, dükkanları, binek araları, büyük ve küçük baş hayvanları ve tarımsal gelirleri, banka mevduatları, alınan sosyal yardımlara bakılacak. Harcamalar da, hanenin gelir seviyesinin bir göstergesi olarak dikkate alınacak. Bu kriterlere göre yapılan değerlendirmeye göre, engelli aylığı verilip verilmemesine karar verilecek.

100 günlük eylem planında, sosyal yardımlarla ilgili birçok düzenlemeye yer veriliyor. Buna göre sosyal yardım alan vatandaşlar, istihdama yönlendirilerek sosyal yardım-istihdam bağlantısı güçlendirilecek. Sosyal yardımlarda mükerrerliğin tamamen ortadan kaldırılması için de, sosyal yardım alanında hizmet veren kamu kurumları ve yerel yönetimlerle veri tabanlarının entegrasyonu güçlendirilecek. Ayrıca çoklu doğum yardımı hayata geçirilecek ve 5 bin muhtaç haneye ulaşılacak. Engelli sağlık kurulu raporları nedeniyle yaşanan sorunlar giderilerek, hak edilen sosyal desteğe daha etkin ulaşılması sağlanacak.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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