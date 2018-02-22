Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Sosyal medyada çok tartışılan bina ile ilgili belediyeden açıklama

Sosyal medyada çok tartışılan bina ile ilgili belediyeden açıklama

Dinçer GÖKÇE- Hurriyet.com.tr
22.02.2018 - 16:46 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada tartışma konusu olan Marmaraereğlisi’nin yeni binası ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Tütün, “İlçemiz 2 bin 700 yıllık bir tarihe sahip. Üç medeniyete ev sahipliği yaptı. Binanın yapımında da bu tarihsel geçmişin izleri yansıtılıyor. Bunlar bilinmediği için eleştiriliyor” dedi.

Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
  • Marmaraereğlisi Belediyesinin yeni hizmet binasının fotoğrafları
  • Marmaraereğlisi Belediyesinin yeni hizmet binasının fotoğrafları
  • Marmaraereğlisi Belediyesinin yeni hizmet binasının fotoğrafları
  • Marmaraereğlisi Belediyesinin yeni hizmet binasının fotoğrafları

MARMARAEREĞLİSİ’nin 2015 Kasım ayında başlanan yeni belediye binasının mimarisi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bina için sosyal medyada adeta yorum yağdı; Osmanlı, Selçuklu, Gotik, Roma, AVM, plaza, Beyaz Saray esintileri taşıdığı yorumları yapıldı.

Sosyal medyada çok tartışılan bina ile ilgili belediyeden açıklama

10 milyon liraya mal olan binanın mimari projesini ise belediyede görevli mimarlar üstlendi. Belediyenin kendi öz kaynakları ile yaptırdığı binada sona gelinmiş durumda. İnce işleri biten binada sıra çevre düzenine gelecek. Binanın bahçesinde ayrıca açık hava müzesi de olacak.

'ELEŞTİRİLERİ BİZ DE TAKİP EDİYORUZ'  

Devam eden tartışmalara ilişkin hurriyet.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Marmaraereğlisi Belediyesi Başkan Yardımcısı İrfan Tütün şunları söyledi:

“Yapılan eleştirileri biz de takip ediyoruz. Burası 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip bir yer. Perinthos, Heraklia medeniyetlerine ev sahipliği yapan bir yerden söz ediyoruz. Binanın yapımında da bu medeniyetlerin izlerinin olmasına özen gösterildi. Binanın ön cephesinde bulunan sütunlar, Büyük İskender’in bastırdığı paraların üstündeki motifler… Kubbe motifi, insanların topluluk içinde yaşadığını ifade ediyor. Kimi diyor katedrale benziyor, kimi sinagoğa kimi, camiye benzetiyor… Aslında toplumsal yaşam alanlarını ifade ediyor. İnsanlar bilmediği için eleştiriyor. Biz de mümkün mertebe yanıt vermeye çalışıyoruz.”  

'KEŞKE BİRAZ DAHA TARİHİ OLSAYDI'

Ekimde 8 ülkeden 40 profesörün katılımıyla bir çalıştaya ev sahipliği yaptıklarını, onların da binayı incelediklerini söyleyen Tütün, “Bize söyledikleri keşke biraz daha tarihi olsaydı… Bir tanesi bile binayı kötü yönde eleştirmedi” dedi.

Yapılan eleştirilerden rahatsız olmadıklarını aktaran Tütün, yapılan binanın 100 yıl boyunca hizmet verebilecek şekilde inşa edildiğini aktardı.

Sosyal medyada çok tartışılan bina ile ilgili belediyeden açıklama

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Etiketler:
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri