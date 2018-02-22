Sosyal medyada çok tartışılan bina ile ilgili belediyeden açıklama

MARMARAEREĞLİSİ’nin 2015 Kasım ayında başlanan yeni belediye binasının mimarisi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bina için sosyal medyada adeta yorum yağdı; Osmanlı, Selçuklu, Gotik, Roma, AVM, plaza, Beyaz Saray esintileri taşıdığı yorumları yapıldı.







10 milyon liraya mal olan binanın mimari projesini ise belediyede görevli mimarlar üstlendi. Belediyenin kendi öz kaynakları ile yaptırdığı binada sona gelinmiş durumda. İnce işleri biten binada sıra çevre düzenine gelecek. Binanın bahçesinde ayrıca açık hava müzesi de olacak.



'ELEŞTİRİLERİ BİZ DE TAKİP EDİYORUZ'

Devam eden tartışmalara ilişkin hurriyet.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Marmaraereğlisi Belediyesi Başkan Yardımcısı İrfan Tütün şunları söyledi:

“Yapılan eleştirileri biz de takip ediyoruz. Burası 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip bir yer. Perinthos, Heraklia medeniyetlerine ev sahipliği yapan bir yerden söz ediyoruz. Binanın yapımında da bu medeniyetlerin izlerinin olmasına özen gösterildi. Binanın ön cephesinde bulunan sütunlar, Büyük İskender’in bastırdığı paraların üstündeki motifler… Kubbe motifi, insanların topluluk içinde yaşadığını ifade ediyor. Kimi diyor katedrale benziyor, kimi sinagoğa kimi, camiye benzetiyor… Aslında toplumsal yaşam alanlarını ifade ediyor. İnsanlar bilmediği için eleştiriyor. Biz de mümkün mertebe yanıt vermeye çalışıyoruz.”



'KEŞKE BİRAZ DAHA TARİHİ OLSAYDI'

Ekimde 8 ülkeden 40 profesörün katılımıyla bir çalıştaya ev sahipliği yaptıklarını, onların da binayı incelediklerini söyleyen Tütün, “Bize söyledikleri keşke biraz daha tarihi olsaydı… Bir tanesi bile binayı kötü yönde eleştirmedi” dedi.

Yapılan eleştirilerden rahatsız olmadıklarını aktaran Tütün, yapılan binanın 100 yıl boyunca hizmet verebilecek şekilde inşa edildiğini aktardı.









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