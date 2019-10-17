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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sosyal medya dedektifi

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Sosyal medya dedektifi

Sosyal medyadaki sahte hesapların sayısı her geçen gün artıyor. Bunun sonucunda da kullanıcılara dolandırıcılık başta olmak üzere pek çok tuzak kuruluyor. Bunu engellemek için ise Türk girişimcilerin kurduğu FakeFind hayata geçirildi. FakeFind, saniyeler içinde hesapların sahte olup olmadığını anlıyor.

Dünya nüfusunun yarısından fazlası sosyal medyada. En popüleri ise Instagram, Twitter ve Facebook... Son yıllardaki en büyük problem ise sosyal ağ platformlarındaki sahte hesaplar. Başka birinin ismi ve fotoğrafı kullanılarak sosyal medya hesapları açılıyor. Dolandırıcılık başta olmak üzere birçok tuzak bu sahte hesaplar üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki sosyal medya üzerindeki sahte hesaplar nasıl anlaşılabilir? Bu sorunun yanıtından yola çıkan Selimhan Çakır ve Mehmet Taban, ‘FakeFind’ adında bir uygulama geliştirdi. FakeFind’a giriyorsunuz, şüphelendiğiniz profilin kullanıcı adını yazıyorsunuz. Sonrasında görüntü tanıma ve yapay zekâ gibi teknolojiler devreye giriyor. Saniyeler sonrasında bu profilin gerçek bir kişiye ait olup olmadığını anlıyorsunuz. Kısaca son dönemlerin önemli bir problemini çözüyor. Biz de FakeFind’ın kurucu ortağı Selimhan Çakır ile geliştirdikleri platformu konuştuk.

SANİYELER İÇİNDE

FakeFind’ın hikâyesinin yaklaşık bir yıl önce doğduğunu anlatan Çakır, “Instagram hesabımı sahte bir kadın profilinin takip etmesiyle başladı. Bu hesaptan şüphelenip önceden geliştirdiğimiz yüz tanıma yazılımlarını kullanarak bazı araştırmalar yaptım ve paylaşılan fotoğrafların aslında Rusya’da yaşayan bir mankene ait olduğunu anladım. Bu olayı arkadaşlarımla paylaştığımda buna benzer problemleri çoğu kişinin yaşadığını farkettim. İnsanları sosyal medya dolandırıcılarına karşı korumak adına bir mobil uygulama geliştirmeye karar verdik” dedi. Okuldan arkadaşı Mehmet Taban ile kolları sıvadıklarını belirten Çakır, geçen mart ayında uygulamayı yayınladıklarını ifade etti. Çakır, uygulamayı şu şekilde anlattı: “FakeFind için ‘Sosyal Medyanın Dedektifi’ ifadesini kullanmanın çok yanlış olmayacağını düşünüyorum. Uygulamamızda Instagram’da karşılaştığınız ve sahte olduğundan şüphelendiğiniz hesapları analiz edebileceğiniz gibi aynı zamanda internette karşınıza çıkan bir fotoğrafın gerçek olup olmadığını da öğrenebilirsiniz. Yaşanan güncel olaylardan örnek vermem gerekirse geçtiğimiz dönemde Trump’ın öldüğüne dair yayınlanan fotoğrafları FakeFind ile analiz eden bir kullanıcı saniyeler içinde fotoğrafın sahte olduğunu anlayabilirdi.”

Sosyal medya dedektifi

100 BİNİ GEÇTİ

Sosyal medya dolandırıcılarının, sahte haberlerin ve çalıntı fotoğrafların dünya genelinde büyük bir problem olduğuna dikkat çeken Çakır, “Şimdiye kadar kimsenin teknolojik bir çözüm getirmemesi ve dünya genelinde bir rakibinin olmamasının etkisiyle FakeFind yayınlandığı günden bu güne büyük bir ilgi gördü. FakeFind şu anda 40’dan fazla ülkeden 100 binden fazla kişi tarafından kullanılıyor. ABD, Rusya, İngiltere gibi ülkeler de dahil olmak üzere 30’dan fazla ülkeye satış yaptık. Önümüzdeki aylarda daha fazla ülkeye ve kullanıcıya ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

4 KİŞİLİK EKİPLE DEVAM EDİYOR

ŞU anda 4 kişilik bir ekip olduklarını anlatan Selimhan Çakır, “ Buğrahan Saka ve Sena Sarıoğlu uygulamamızın sosyal medya ve diğer bütün dijital kanallarda daha çok kişiye ulaşması için çalışıyorlar. İTÜ Çekirdek’in sağladığı mentor ağı sayesinde ürünümüzü geliştirmek adına bize büyük katkı sağladı. Çeşitli altyapısal desteklerle de maliyetlerimizi düşürerek finansal anlamda daha rahat ilerleyebilmemize yardımcı oldu. Önümüzde Big Bang süreci var ve şu anda çeyrek finaldeyiz. 28 Kasım’da sahnede olmayı çok istiyoruz. Ana hedefimiz ve sloganımız olan ‘Daha Güvenilir Bir Sosyal Medya’ anlayışını tüm dünyadan milyonlarca kişiye ulaştırmak için bazı konularda desteğe ihtiyacımız var. Big Bang sahnesinde bu desteğe ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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