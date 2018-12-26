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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.12.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

Sosyal korumaya 382 milyar 639 milyon lira harcandı

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Sosyal korumaya 382 milyar 639 milyon lira harcandı

Sosyal koruma harcaması 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artarak 382 milyar 639 milyon liraya yükseldi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumunun (TÜİK) geçen yıla ilişkin "Sosyal Koruma İstatistikleri"ne göre, sosyal koruma harcaması 2016'ya kıyasla yüzde 13,7 artış gösterdi ve 382 milyar 639 milyon liraya ulaştı. Bu harcamanın yüzde 98,1'ini (375 milyar 531 milyon lira) sosyal koruma yardımları oluşturdu. 

Bu koruma yardımlarında ise en büyük harcama 185 milyar 36 milyon lira ile emekli ve yaşlılara yapıldı. Bunu 103 milyar 77 milyon lirayla hastalık ve sağlık bakımı harcamaları takip etti. 

YARDIMLARIN GSYH İÇİNDEKİ PAYI

Sosyal koruma harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı geçen yıl yüzde 12,3 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. Risk ve ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli ve yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 6 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,3 ile hastalık - sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,4 ile dul-yetim harcamaları takip etti. 
Sosyal koruma yardımlarının yüzde 9,1'i şartlı olarak verildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 37,7 ile aile ve çocuk yardımları oluşturdu. Bunu, yüzde 29,4 ile engelli, malul yardımları, yüzde 16,1 ile hastalık ve sağlık bakımı yardımları izledi. 

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 67,4'ü nakdi olarak verilirken, nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 72,7 ile emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17,6 ile dul-yetim yardımları ve yüzde 3,2 ile işsizlik yardımları takip etti. 

MAAŞ ALAN KİŞİ SAYISI 13 MİLYON 260 BİN

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 38,1'ini devlet katkıları, yüzde 28,9'unu işveren sosyal katkıları ve yüzde 26,3'ünü koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu. 

Türkiye'de sosyal koruma kapsamında maaş (emekli-yaşlı, dul-yetim ve engelli-malül maaşı) alan kişi sayısı 2016 yılında 12 milyon 898 bin iken, geçen yıl yüzde 2,8 artışla 13 milyon 260 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında emekli ve yaşlı ile dul-yetim maaşı alan kişi sayısı 2016 yılında 12 milyon 62 bin iken, 2017 yılında 12 milyon 416 bin kişiye çıktı. 

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