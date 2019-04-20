Sosyal konuta 637 bin talep

636 bin 787 kişi ev sahibi olmak için başvuru yaptı. Tüm talebin neredeyse yarısı İstanbul’dan geldi. İstanbul’daki 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bini aşkın başvuru yapıldı. İstanbul’un yanı sıra Ankara, Adana, Erzurum, Kocaeli, Konya, Eskişehir ve Bursa en çok talep gelen iller olarak dikkat çekti.

KURA YAKINDA

Talepleri toplayan TOKİ her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirecek. Kurayı kazananlar evlerini alırken, kazanamayanlar yatırılan başvuru bedelini geri alacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “23 Nisan’dan sonra kura sürecine başlarız. Çekilişler mayıs haziran temmuzda da devam eder” dedi. 50 bin sosyal konut projelerinde en dikkat çeken özelliklerden biri de yatay mimari olacak. Yeni projeler 5 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek. Başkan Bulut’un verdiği bilgiye göre yapılacak projelerin toplam değeri ise 9.7 milyar lirayı bulacak.

388 TL TAKSİT

Hayata geçecek projelerde 2+1 konutların büyüklükleri 75 ile 85 metrekare arasında değişiyor. Fiyatlar 116 bin 400 liradan, peşinatlar 13 bin 968 liradan, taksitler 388 liradan başlıyor. Bu evlere 240 ay vade yapılıyor. Büyüklükleri 110 ile 128 metrekare arasında değişen 3+1 konutların fiyatı 170 bin 720 lira, peşinatlar 17 bin lira, taksitler 759 liradan başlıyor. Bu konutlarda vade 180 ay. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Konut satış vadelerinde faiz uygulanmayacak. 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zam çerçevesinde artış yapılacak. 3+1 konutlarda ödemeler ise sözleşmeden sonra başlayacak. Konutlar en geç 36 ayda teslim edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hayata geçirmeyi hedeflediğini açıklamıştı. 50 bin sosyal konut sonrası önümüzdeki 4 yılda 200 bin konutun daha uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla satışa çıkması bekleniyor.

EMLAK KONUT’TAN YENİ KAMPANYA



EMLAK Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) İstanbul, Kocaeli ve Nevşehir’deki 15 projesinde ticari üniteler için kampanya hazırladı. Kampanya kapsamında bankasız kefilsiz, 60 ay vade farksız, 120 ay yüzde 0.95 vade farkıyla alım fırsatı sunuluyor. Kampanya, İstanbul’da 12 adet, Kocaeli’de 2 adet, Nevşehir’de ise 1 adet projede yer alan ticari üniteler için geçerli olacak. Peşin ödemelerde indirim de yapılacak.