Sosyal girişimcilik için dev güç birliği
DışişleriBakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Vehbi Koç Vakfı işbirliğiyle Türkiye’nin ilk sosyal girişimcilik ağı kuruluyor.
Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi ile eğitim programları düzenlenerek girişimcilik kültürünün Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılmasına ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlanacak.
Projenin tanıtım toplantısında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Katılım Öncesi Mali Yardımları ile ilk defa sosyal girişimciliğe ilişkin kapsamlı bir projenin yürütüleceğini söyledi. Kaymakcı, “500 bin Euro hibe almaya hak kazanan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi’nin de içinde bulunduğu Sivil Toplum Destek Programı vasıtasıyla 48 projeye 6.4 milyon Euro destek sağlandı” dedi. Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, “Sosyal girişimciler; toplumsal sorunlara sürdürülebilir çözüm sunarken, sosyal geri dönüşü olan hizmet ya da ürün üretirler” dedi.
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