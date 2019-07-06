Sosyal Çalışma Programı (SÇP) sonuçları açıklandı – SÇP ne zaman başlayacak?

Başvuru süreci kısa bir süre önce tamamlanan İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları açıklandı. Sonuçların belli olması ardından başvuruda bulunan öğrenciler farklı soruları gündeme getirdi. Peki, Sosyal Çalışma Programı (SÇP) sonuçları nasıl öğrenilir? SÇP ne zaman başlayacak? SÇP’ye kabul edilen öğrenciler ne kadar ücret alacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SÇP ile ilgili merak edilenleri kura töreninde cevapladı

Sonuçlar "www.iskur.gov.tr" adresinde ilan edildi

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve ilgililer katıldı.



Bakan Selçuk, programda yer alan bakanlarla kura butonuna basarak 20 bin üniversite öğrencisinin Sosyal Çalışma Programı kapsamında atamalarını gerçekleştirdi.



Kura sonuçlarının 4 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'den itibaren "www.iskur.gov.tr" adresinde ilan edileceği bildirildi.



"Gençlerimize her gün için 67 lira ödeme yapacağız"

Hayata geçirdikleri Sosyal Çalışma Programı'nın Cumhurbaşkanlığının İcraat Programları içinde yer aldığını anımsatan Selçuk, programlarla gençlere hem çalışma disiplini kazandırmayı hem de sosyal sorumluluk bilinci aşılamayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, programı gençlerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarladıklarını ve Türkiye'ye özgü yeni bir model olarak hizmete sunduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Programlarla, doğanın ve kültürel mirasımızın korunmasından restorasyon çalışmalarına, kütüphanelerin bakımından kamuda sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesine, tarımdan spor aktivitelerine kadar pek çok alanda gençlerimizin enerji ve yeteneklerinden istifade edeceğiz. Böylelikle, gençlerimiz iş hayatına atılırken, takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme ve problem çözme gibi sosyal becerilerini geliştirecekler."



“SÇP temmuz ayı itibariyle başlayacak”



Sosyal Çalışma Programı'nın öğrencilerin öğrenim hayatını olumsuz etkilememesi için temmuz, ağustos ve eylül aylarıyla sınırlandırıldığına işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:



"Üniversitelilerin kendilerine de zaman ayırabilmeleri için bu uygulamalar haftada 3 gün olarak gerçekleşecek. Gençlerimize her gün için 67 lira ödeme yapacağız. Bu ödemeden dolayı öğrencilerimizin almış olduğu KYK bursları ve öğrenim kredileri de kesintiye uğramayacak. Ayrıca genel sağlık sigortalarının yanı sıra gençlerimizin emekliliğine etki edecek olan SGK prim ödemelerini de biz yapacağız."

Bakan Selçuk, programlara 200 binden fazla üniversite öğrencisinin başvurduğunu bildirerek, "Gençlerimizin programa ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnşallah 20 bin gencimizi kurumlar tarafından açılmış olan programlara merkezi kurayla yerleştireceğiz." dedi.

Sosyal Çalışma Programı'nın öğrencilerin öğrenim hayatını olumsuz etkilememesi için temmuz, ağustos ve eylül aylarıyla sınırlandırıldığına işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:



"Üniversitelilerin kendilerine de zaman ayırabilmeleri için bu uygulamalar haftada 3 gün olarak gerçekleşecek. Gençlerimize her gün için 67 lira ödeme yapacağız. Bu ödemeden dolayı öğrencilerimizin almış olduğu KYK bursları ve öğrenim kredileri de kesintiye uğramayacak. Ayrıca genel sağlık sigortalarının yanı sıra gençlerimizin emekliliğine etki edecek olan SGK prim ödemelerini de biz yapacağız."