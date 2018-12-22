Sorumluluk sigortalarında yeni tarife
Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında 2019-2022 döneminde uygulanacak asgari teminat tutarları belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girmek üzere dün Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, motorlu araç işletenleri ve motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari maddi sigorta teminatı araç başına 36 bin lira, kaza başına 72 bin lira olacak. İnsan ve eşya taşımada kullanılan motorlu araçlar, römork, iş makineleri, tarım araçları, özel amaçlı araçlar, motosiklet ve yük motosikletleri için aynı dönemde sağlık giderleriyle sakatlanma ve ölüm teminatı kişi başına 360 bin lira olurken, kaza başına verilecek teminat tutarları 1 milyon 80 bin lira ile 3 milyon 600 bin lira arasında değişecek.
Söz konusu teminat tutarları yılın ikinci yarısından itibaren artış gösterecek. Motorlu araç işletenleri ve motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için 1 Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari maddi sigorta teminatı ise araç başına 39 bin lira, kaza başına 78 bin lira olacak.
Bu dönemden itibaren motorlu araç işletenleri için sağlık giderleriyle sakatlanma ve ölüm teminatı kişi başına 390 bin lira olurken, kaza başına verilecek teminat tutarları 1 milyon 170 bin lira ile 3 milyon 900 bin lira arasında değişecek.
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