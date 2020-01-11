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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.01.2020 - 09:50,Son Güncelleme:/

Sondaj gemisi "Yavuz" Mersin açıklarında

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Sondaj gemisi "Yavuz" Mersin açıklarında

Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ardından limana dönen gemi, ikmal yaptıktan sonra tekrar Doğu Akdeniz'e sondaj faaliyetleri için açılacak.

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sondaj gemisi "Yavuz", Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşuçu Limanı açıklarında demirledi.

İlk sondaj çalışmasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Magosa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda yapan 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, ikinci sondaj çalışmasını da Güzelyurt-1 lokasyonunda tamamlayarak, Mersin'e döndü.

Yavuz, Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ardından limana dönen 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemi, ikmal yaptıktan sonra yeniden Doğu Akdeniz'e sondaj yapmak üzere açılacak.

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