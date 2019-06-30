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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
30.06.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Sondaj gemisi 'Yavuz' Mersin açıklarında

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Sondaj gemisi 'Yavuz' Mersin açıklarında

Yaklaşık bir hafta önce Akdeniz’deki ilk sondajı için törenle yola çıkan Türkiye'nin ikinci petrol arama gemisi Yavuz, Mersin'in Silifke ilçesi açıklarına demirledi.

Petrol ve doğal gaz arama çalışmaları kapsamında Fatih sondaj gemisinin ardından ‘Yavuz’ sondaj gemisi de yaklaşık bir hafta önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı programla Dilovası Limanı’ndan Akdeniz’deki ilk sondajı için yola çıkmıştı. 22 Haziran’da Çanakkale Boğazı’ndan geçen Yavuz, bugün Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu beldesi açıklarına geldi. İkmal için Taşucu açıklarında bekleyen geminin hazırlıklarını tamamladıktan sonra sondaj çalışmaları kapsamında Kıbrıs açıklarına hareket edeceği öğrenildi. 

6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen geminin dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam ettiği bildirildi. 

Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor
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