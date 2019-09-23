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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.09.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Sonbahar bereketi... Resmen akın ettiler

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Sonbahar bereketi... Resmen akın ettiler

Mustafakemalpaşa Suuçtu Şelalesi sonbaharda da doğal güzelliğiyle turistlerin akınına uğruyor. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bölgenin turizmde cazibe merkezi olması için yoğun çaba sarf ettiklerini açıkladı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Suuçtu Şelalesi görenleri kendine hayran bırakıyor. Yemyeşil kayın ormanları içindeki şelalenin havadan drone ile çekilen görüntüleri bölgenin güzelliğini ortaya çıkardı. Bölgeye yaz aylarında gelen yerli ve yabancı turist sayısı her geçen gün artıyor.

Sonbahar bereketi... Resmen akın ettiler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun geçiş güzergahında bulunan bölgeye yabancı turistlerin yanı sıra İstanbul, İzmir ve civar şehirlerden vatandaşlar adeta akın ediyor. Suuçtu Şelalesi’ni sadece Ağustos ayında 40 binden fazla turist ziyaret etti.
Sonbahar bereketi... Resmen akın ettiler
AĞUSTOS AYINDA 40 BİN ZİYARETÇİ

Suuçtu Şelalesi’nin doğal güzellikleriyle turizmde Marmara Bölgesi’nin en değerli yerlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bölgeye Körfez ve Arap ülkelerinden gelen yabancı turistlerle birlikte sadece Ağustos ayında 40 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Sonbahar bereketi... Resmen akın ettiler
Suuçtu Şelalesi ve Tümbüldek Kaplıcaları’nın içeren bölgenin turizmde cazibe merkezi haline gelmesi için hazırladıkları projenin yüzde 90’ının tamamlandığını belirten Kanar şöyle konuştu:

“Suuçtu Şelalesi doğanın bize sunduğu güzel yerlerden bir tanesi. Deniz seviyesinden 460 metre yüksekte bir yer. Suyun aktığı şelalenin yüksekliği ise 38 metre. Bu özellikleriyle bence Marmara Bölgesi’nin en değerli yerlerinden bir tanesi. Bölgemizin turizmdeki planlamasını Milletvekilimiz Mustafa Esgin ile birlikte yapıyoruz.

Sonbahar bereketi... Resmen akın ettiler
Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz projelerimizin yüzde 90’ı tamamlandı. Suuçtu Şelalesi’nin doğal güzelliğini bozmadan gelen turistleri en iyi şekilde ağırlamak için kahvaltı salonları, otoparklar ve dinlenme alanları tasarlıyoruz. Bölgemizin tanıtımı için sinema ve festival film çekimlerimizi tamamladık.
Sonbahar bereketi... Resmen akın ettiler
Güney Kore’den Berlin’e kadar tüm festivallerde gösterilecek çekimlerle birlikte yakın bir zamanda dünya genelinde Suuçtu Şelalesi ile Tümbüldek Kaplıcaları’nı daha fazla tanıtmış olacağız. Bölgedeki turizm maksatlı kullanılan alan 10 hektardan 43 hektara çıkarıldı. Bu noktada hem Bursa Milletvekilimiz Mustafa Esgin hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın bölgemiz için yoğun gayretleri var. Yakın bir zamanda Bursa’mıza ve Mustafakemalpaşa’mıza değer katan bir turizm merkezi ortaya çıkaracağız.”

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