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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
18.01.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Sona yaklaşıldı, isim verilmeye başlandı! Çalışmalar böyle görüntülendi

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Sona yaklaşıldı, isim verilmeye başlandı! Çalışmalar böyle görüntülendi

İstanbul’un en önemli ulaşım projelerinden olan Halkalı-Gebze banliyö hattında sona yaklaşıldı. İstasyon çalışmalarında sona gelinirken, bazı istasyonların isimlerinin tabelaları da takıldı. Hatta gelinen son durum ise havadan görüntülendi.

Marmaray’ın Halkalı Gebze hattında hizmet verecek olan banliyö hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kazlıçeşme-Marmaray arasında deneme amaçlı çalışmaya başlayan Halkalı-Gebze banliyo treni, günler sonra seferlerine başlayacak.

Sona yaklaşıldı, isim verilmeye başlandı Çalışmalar böyle görüntülendi

Ray bağlantılarının tamamlandığı tren hattında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kartal-Pendik istasyonunda devam eden çalışmalar havadan görüntülenirken, çekilen görüntülerde ray bağlantılarının ve istasyonların büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor.


Sona yaklaşıldı, isim verilmeye başlandı Çalışmalar böyle görüntülendi

Projenin dev tren yolu otobanı aratmazken, çekilen görüntüler kendine hayran bıraktı. Hattın yıl sonunda hizmete girmesi bekleniyor. Öte yandan projede yeni bir gelişme de yaşandı.


Sona yaklaşıldı, isim verilmeye başlandı Çalışmalar böyle görüntülendi

İstasyon duraklarının isimlerinin bulunduğu tabelalar yerlerine konulurken, tabelaların yerleştirilmesi de görüntülendi.

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