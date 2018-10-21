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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
21.10.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Sona gelindi! 170 bin başvuru yapıldı

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Sona gelindi! 170 bin başvuru yapıldı

İmar barışında sona gelindi, Doğu Karadeniz’de yaklaşık 170 bin kaçak yapı için başvuru yapıldı. Artvin’de 984, Rize’de 36 bin, Giresun’da 19 bin, Gümüşhane’de 13 bin ve Trabzon’da 100 bin kişi Yapı Kayıt Belgesi almak için başvuru yaptı.

Türkiye genelinde uygulamaya konulan İmar Barışı’nda sona geliniyor. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda kaçak yapısı bulunan vatandaşların da içinde bulunduğu yaklaşık 170 bin kişi bölge illerindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne başvuruda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm yurtta başlatılan İmar Barışı’nın son başvuru tarihi olan 31 Ekim tarihine kısa bir süre kaldı. Kaçak yapıların önüne geçilmesi için başlatılan uygulamada özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde doğal güzellikleriyle ön plana çıkan yaylalarda çarpık ve kaçak yapıların önüne geçilmesi sağlanacak. 8 Haziran’da İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başlatılan uygulamanın başvuru süresinin sonuna yaklaşılmasıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından oluşturulan ofislerde yoğunluk yaşanıyor. E-devlet üzerinden de başvuru yapabilen vatandaşlar aldıkları Yapı Kayıt Belgesi karşılığında bölgede devlete yaklaşık 100 bin TL'lik ödeme yaptı. Artvin’de 984, Rize’de 36 bin, Giresun’da 19 bin, Gümüşhane’de 13 bin ve Trabzon’da 100 bin kişi başvuru yaparken, başvurular 31 Ekim tarihinde sona erecek.

Sona gelindi 170 bin başvuru yapıldı

BAŞVURULAR YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Trabzon Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Vedat Çiftçi, başvuruların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek Trabzon’da yaklaşık 100 bin kişinin imar barışı için başvurduğunu söyledi.

Başvuru süresinin 31 Ekim 2018 tarihinde sona ereceğini kaydeden Çiftçi, “Başvuru süresi 31 Ekim 2018 tarihinde sona eriyor. Bu nedenle yapısı olan vatandaşların bu tarihe kadar bu başvuruları yapması gerekmektedir. Vatandaşlarımız başvurularını e-devlet üzerinden kendileri de yapabildiği gibi, kurumumuzda oluşturduğumuz bir büro vasıtasıyla da vatandaşlara yardımcı olmaktayız. Bu kapsamda Trabzon’da 100 bine yakın bir başvuru oldu. Bu başvuru sayısının son güne kadar 120 bine kadar yaklaşacağını tahmin ediyoruz” dedi.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE REKOR TRABZON’DA

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi almak için başvuru yapanların sayısı 170 binlere yaklaştı. Bu kapsamda bölgede en çok başvuru yapılan il Trabzon oldu. İmar barışının 30 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış, bitirilmiş binaları kapsadığını dile getiren Çiftçi, “Başvuru yapacak vatandaşların yapıların 2017 yılının sonuna kadar bitmiş olması gerekiyor. Biz bu sayının Trabzon’da 70-80 bin civarında olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü mera ve yaylalarda kaçak yapılarda imar barışı kapsamında yapı kayıt belgelerini alabiliyorlar. Bu sayı şuanda 100 binlere yaklaştı. Mera, yayla, orman ve kıyı yapıları gibi özel kanunlarla tespit alanlarla ilgili bu alanlarda yapılmış olan yapılar sadece geçici olarak elektrik ve su aboneliği için müracaat edebileceklerdir” şeklinde konuştu.

Sona gelindi 170 bin başvuru yapıldı

YAYLALARDAKİ YIKIM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde Trabzon’da yaylalarda başlatılan kaçak yapıların yıkımı ile ilgili sürecin devam ettiğini dile getiren Çiftçi, “Özellikle 2018 yılında yapılan yapıların tespit edilerek yasa gereği imar barışından kapsamından faydanılmaması ve bu yapıların yıkılmasıyla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Kanunlara baktığınız zaman ilgili kuruluşlar kaymakamlıklar bünyesinde bu tespitleri yapmaktadırlar. Dolayısıyla 2018 yılında yapılmış olsa hatta yapı kayıt belgesi almış olsa dahi belgeleri iptal edilmekte ve bu kaçak yapılar yıkılmaktadır. Bu süreç devam ediyor” diye konuştu.

“ÖZELLİKLE 2018 YILINDA YAPILAN YAPILARIN DA YANLIŞ GİRİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

Yapı sahiplerinin e-devlet üzerinde yanlış girişler yaptığını vurgulayan Çiftçi, “Vatandaş kendi e-devlet şifresinden girdiğinden dolayı yanlış girişler yapabiliyorlar. Bununla ilgili bizlere de yoğun bir talep var. Bu taleplerle ilgili düzeltmeleri de yapıyoruz. Yanlış beyanın dışında başka bir husus ise, özellikle 2018 yılında yapılan yapılarında girildiğini görüyoruz. Tespit edilenlerin hem yapı kayıt belgeleri iptal edilecek hem de haklarında yanlış beyandan dolayı suç duyurusunda bulunacağız. Bu nedenle vatandaşlarımızın özellikle bu hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Yapılan yapının 2017 yılının Aralık ayının sonuna kadar bitmiş olması gerekiyor. Üçüncü şahıslara ait araziler üzerinde herhangi bir yapı tecavüzünün bulunmaması gerekiyor. Bunların dışında hazine arazisi üzerine yapılmış olsa dahi imar barışından faydalanabilmektedirler” ifadelerini kullandı.

Sona gelindi 170 bin başvuru yapıldı

İMAR BARIŞINI FIRSAT BİLDİLER

Bir süre önce Türkiye genelinde “İmar Barışı’nı fırsat bilen vatandaşlar Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda kaçak yapı yapmaya devam etti. Bunun üzerine harekete geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölge valiliklerine bir yazı göndererek 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren yapılan kaçak yapılarına yıkımına başlanacağı talimatını verdi. Bunun üzerine harekete geçen valilikler yaylalardaki kaçak yapıların tespit edilerek yıkımına başladı. Kimi vatandaşlar duruma tepki gösterse de, bazı vatandaşlar iş makinelerinden önce davranarak kendi yapılarını yıkıyor.

UZUNGÖL VE AYDER YAYLASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN DİKKATİNİ ÇEKMİŞTİ

Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi’nin önünü kapatmasıyla oluşan Uzungöl, son yıllarda Türkiye’nin bir çok turizm merkezinde olduğu gibi plansız ve çarpık büyümenin sıkıntılarını yaşıyor. Bu çarpık yapılaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ayder Yaylası ile birlikte kötü birer örnek olarak gösterilirken, Erdoğan “Arkadaşlarıma da söylüyorum. Değişik kentsel dönüşüm projeleri yapıyoruz ya. Bunların bir tanesini Ayder’e bir tanesini de Uzungöl’e yapmamız lazım... Buralar çekim alanı. Bunu yaptığımız anda buralara gelip gidenlerin sayısı çok fazla olur" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın irade ortaya koyması ile TOKİ harekete geçerken, ilk olarak Ayder Yaylası için “Ayder Yenileme ve Koruma Projesi” başlatıldı. Aynı süreç kapsamında kötü görüntüsü ile ’Beton Havuza’ benzetilen Uzungöl için de proje hazırlanıyor.

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