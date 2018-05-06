Son verilere göre altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, tam, çeyrek altın fiyatları
Haftaya normal seviyelerde başlayan altın fiyatları, yeni ayın ilk günlerinde yükseliş trendi gösterdi. Yatırımcıların anlık takip ettiği altın fiyatları, hafta ortasında gösterdiği reaksiyonun ardından gram bazında 6 liralık bir yükseliş gösterdi. Peki, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları yeni hafta başlamadan önce kaç lira bazında seyrediyor? İşte, gram, çeyrek ve tam altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları, haftanın son günlerine yansıyan verilerle birlikte gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ile merak edilmeye başlandı. Nisan ayının son günlerinde durgun bir seviyede ilerleyen gram, çeyrek ve tam altın fiyatları, hafta sonu merakla araştırılmaya başlandı. Peki, haftanın son günlerinde altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, piyasalara en son yansıyan verilere göre güncel fiyat bilgisi
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Piyasaların kapandığı haftanın son gününe yansıyan bilgilere göre;
Gram altın 178 lira,
Çeyrek altın 292 lira
Cumhuriyet altını 1.192 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 178,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 178,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 178,90 liradan, bin 178 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 197 liradan, 163 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 167 liradan, bin 151 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 174 liradan, 577 liradan alınan Yarım Ziynet 587 liradan ve 288 liradan alınan Çeyrek Ziynet 293 liradan satıldı.
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