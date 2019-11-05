Son üç yılın en düşük enflasyonu

EKİM ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2, yurtiçi üretici fiyatı (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1.7 oranında arttı. Yıllık enflasyon TÜFE’de yüzde 9.26’dan 8.55’e geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE ekimde bir önceki aya göre yüzde 2, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10.59, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.55 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16.81 artış gösterdi. Ana harcama grupları itibarıyla ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 11.7 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, konutta yüzde 3.55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.65, haberleşmede yüzde 1.43 ve ulaştırmada yüzde 1.17 artış gerçekleşti. Ekimde ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren tek grup yüzde 0.59 ile eğlence ve kültür oldu. TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 43.6 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 14.24 ile sağlık, yüzde 14.2 ile eğitim, yüzde 13.71 ile lokanta ve oteller, yüzde 13.43 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.

KARARLI DURUŞ

Enflasyon verileri ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan açıklama yaparak “Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız. Enflasyonla mücadelede atılan adımlar meyvelerini vermeye ediyor. Ekim ayı rakamları ile TÜFE’de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık” diye konuştu.

TURLARDA DÜŞÜŞ

Tüketici fiyatları bazında ekimde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 43.70 ile erkek kazağında oldu. Fiyat artışında erkek kazağını, yüzde 40.46 ile çocuk kazağı, yüzde 38.94 ile yünlü erkek kabanı izledi. Ekimde fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 38.02 ile kadın hırkası, yüzde 36.84 ile erkek montu, yüzde 33.97 ile kadın kabanı, yüzde 32.38 ile kadın botu, yüzde 32.18 ile erkek botu, yüzde 23.22 ile kabak ve yüzde 22.75 ile çarliston biber yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27.66 ile yurtiçi bir hafta veya daha fazla süreli turlarda gerçekleşti.

GİYİM FİYATLARININ ARTIŞI GEÇEN YILIN ALTINDA

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, enflasyonun piyasa beklentisine paralel gerçekleştiğini belirterek, enflasyonun geçen yıla göre gerilemesinde, işlenmiş gıda fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi ve gıda dışı diğer gruplarda artışların kur şokunun yaşandığı geçen yıla göre ılımlı kalmasının etkili olduğunu söyledi. Ekim ayında meyve-sebze hariç diğer işlenmemiş gıda ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki düşüşün gıda enflasyonunu aşağı çektiğini ifade eden Bürümcekçi, enerji grubunda elektrik zammı nedeniyle yüzde 4,8 ile geçen yılın üzerinde bir yükseliş izlendiğini kaydetti. Bürümcekçi, kurlara hassas olan gruplarda (ev içi tekstil, ev aletleri, telefon ekipman, araç satın alımı gibi) ise sınırlı artışlar veya geri çekilmelerin izlendiğini dile getirdi. Giyim fiyatlarının mevsimlik artışının ise yüzde 11,7 ile geçen yılki artışın altında olmasının da enflasyonu aşağı çektiğinin altını çizen Bürümcekçi, böylece yıllık TÜFE’nin yüzde 8.55’e düşüş gösterdiğini aktardı.