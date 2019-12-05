Son iki yılda palamut yüzde 90 azaldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon iki yılda palamut yüzde 90 azaldı
GeriEkonomi Son iki yılda palamut yüzde 90 azaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
05.12.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Son iki yılda palamut yüzde 90 azaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son iki yılda palamut yüzde 90 azaldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde havaların soğumasının ardından balıkçılar fiyatların düşmesini beklerken, her yıl bu zamanlarda rekorlar kıran palamut, önceki yıllara nazaran hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’ne kasım ayı itibarıyla bir ayda en çok hamsi ve sardalya girişi oldu. 2017 yılında 160 bin çift, 2018 yılında ise 400 bin çift ile rekor kıran palamut ise 2019 yılına gelindiğinde kasım ayında sadece 2 bin 300 çift ile sınırlı kaldı. Kasım ayı rakamlarına göre Bandırma Balık Hali’ne 13 bin 500 kasa hamsi, 8 bin kasa sardalya, 3 bin 500 kasa istavrit ve 3 bin adet lüfer girdi.

NE BALIKÇI NE DE VATANDAŞ MEMNUN

Havaların geç soğuması ve buna bağlı olarak balık akınının olmaması sebebiyle yüksek rakamlarda seyreden balık fiyatları vatandaşın cebini yakmaya, balık satışlarında meydana gelen düşüş ise balıkçı esnafının belini bükmeye devam ediyor. Hal esnafından Cem Tecimen, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, "Bu yıl havaların sıcak gitmesinden dolayı balık fiyatları et fiyatları ile yarışıyor. Aralık ayına girmemize rağmen halen sabah 7-8 derece olan havalar öğleden sonra daha da ısınıyor. Suların soğukluğu da daha tam anlamıyla düzene girmedi. Böyle giderse balık fiyatlarında düşüş olmaz. Palamudun tanesini 50 TL’ye satıyoruz. Geçen sene 10 TL’den satıyorduk. Hamsinin kilosu 30 TL’ye alıcı bulurken, çinekop 10 TL’den satılıyor. Biz havaların soğumasını, vatandaş ise fiyatların düşmesini bekliyor" diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle